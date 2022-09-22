12:47 22.09.2022 (обновлено: 13:00 22.09.2022)
В Эстонии правозащитника приговорили к тюремному сроку
В Эстонии правозащитника Середенко приговорили к пяти годам и шести месяцам тюрьмы
© Sputnik / Денис ПастуховЭстонский юрист-правозащитник Сергей Середенко
© Sputnik / Денис Пастухов
Эстонский юрист-правозащитник Сергей Середенко. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 22 сен - РИА Новости. Харьюский уездный суд в Таллине приговорил правозащитника Сергея Середенко к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за антигосударственную деятельность, сообщил в четверг портал эстонского телерадиовещания ERR.
Суд проходил за закрытыми дверями, но оглашение приговора было открытым. "Суд приговорил Сергея Середенко к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за антигосударственную деятельность", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, Середенко в период с 15 ноября 2009 по 3 марта 2021 (в этот день он был задержан) сознательно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью так и не названными лицами, действующими в интересах и от имени государственных органов России, отмечает ERR.
Сергей Середенко в 2004-2009 годах являлся руководителем проекта "Русский омбудсмен". В 2010 году избран русским омбудсменом Эстонии на конференции "Русская школа Эстонии". Автор книг "Русская правда об эстонской конституции" и "Компенсация морального ущерба в Эстонской Республике". Посольство России в Эстонии ранее заявило, что считает арест Середенко подавлением инакомыслия.
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