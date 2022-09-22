https://ria.ru/20220922/estoniya-1818650445.html

В Эстонии правозащитника приговорили к тюремному сроку

В Эстонии правозащитника приговорили к тюремному сроку - РИА Новости, 22.09.2022

В Эстонии правозащитника приговорили к тюремному сроку

Харьюский уездный суд в Таллине приговорил правозащитника Сергея Середенко к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за антигосударственную деятельность,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:47

2022-09-22T12:47

2022-09-22T13:00

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 сен - РИА Новости. Харьюский уездный суд в Таллине приговорил правозащитника Сергея Середенко к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за антигосударственную деятельность, сообщил в четверг портал эстонского телерадиовещания ERR.Суд проходил за закрытыми дверями, но оглашение приговора было открытым. "Суд приговорил Сергея Середенко к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за антигосударственную деятельность", - говорится в сообщении.По версии следствия, Середенко в период с 15 ноября 2009 по 3 марта 2021 (в этот день он был задержан) сознательно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью так и не названными лицами, действующими в интересах и от имени государственных органов России, отмечает ERR.Сергей Середенко в 2004-2009 годах являлся руководителем проекта "Русский омбудсмен". В 2010 году избран русским омбудсменом Эстонии на конференции "Русская школа Эстонии". Автор книг "Русская правда об эстонской конституции" и "Компенсация морального ущерба в Эстонской Республике". Посольство России в Эстонии ранее заявило, что считает арест Середенко подавлением инакомыслия.

https://ria.ru/20210401/seredenko-1603686547.html

https://ria.ru/20210901/estoniya-1748189423.html

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Дарья Буймова

в мире, эстония, россия, таллин