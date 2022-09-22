https://ria.ru/20220922/erdogan-1818583272.html

Эрдоган осудил "искусственные препятствия" в отношениях Турции и США

Эрдоган осудил "искусственные препятствия" в отношениях Турции и США - РИА Новости, 22.09.2022

Эрдоган осудил "искусственные препятствия" в отношениях Турции и США

Препятствия в сотрудничестве Анкары и Вашингтона в оборонной промышленности влияют на безопасность НАТО, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T05:11

2022-09-22T05:11

2022-09-22T05:11

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АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Препятствия в сотрудничестве Анкары и Вашингтона в оборонной промышленности влияют на безопасность НАТО, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.По его словам, "предвзятое отношение, сложившееся в результате давления определенных лобби на лиц, принимающих решения, также вредит американским интересам".США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".

https://ria.ru/20220920/turtsiya-1818021482.html

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