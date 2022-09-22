Эрдоган осудил "искусственные препятствия" в отношениях Турции и США
Эрдоган заявил, что препятствия в сотрудничестве Турции и США влияют на безопасность НАТО
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Тайип Эрдоган
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Препятствия в сотрудничестве Анкары и Вашингтона в оборонной промышленности влияют на безопасность НАТО, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Искусственные препятствия для сотрудничества нашей оборонной промышленности с США, которые противоречат союзному праву, также негативно влияют на безопасность географии НАТО", - сказал турецкий лидер, выступая на заседании турецко-американского делового совета в Нью-Йорке.
По его словам, "предвзятое отношение, сложившееся в результате давления определенных лобби на лиц, принимающих решения, также вредит американским интересам".
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
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