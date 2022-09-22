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Эрдоган осудил "искусственные препятствия" в отношениях Турции и США - РИА Новости, 22.09.2022
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Эрдоган осудил "искусственные препятствия" в отношениях Турции и США
Эрдоган осудил "искусственные препятствия" в отношениях Турции и США - РИА Новости, 22.09.2022
Эрдоган осудил "искусственные препятствия" в отношениях Турции и США
Препятствия в сотрудничестве Анкары и Вашингтона в оборонной промышленности влияют на безопасность НАТО, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T05:11
2022-09-22T05:11
в мире
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АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Препятствия в сотрудничестве Анкары и Вашингтона в оборонной промышленности влияют на безопасность НАТО, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.По его словам, "предвзятое отношение, сложившееся в результате давления определенных лобби на лиц, принимающих решения, также вредит американским интересам".США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
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в мире, турция, сша, нато
В мире, Турция, США, НАТО
05:11 22.09.2022
 
Эрдоган осудил "искусственные препятствия" в отношениях Турции и США

Эрдоган заявил, что препятствия в сотрудничестве Турции и США влияют на безопасность НАТО

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Тайип Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Препятствия в сотрудничестве Анкары и Вашингтона в оборонной промышленности влияют на безопасность НАТО, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Искусственные препятствия для сотрудничества нашей оборонной промышленности с США, которые противоречат союзному праву, также негативно влияют на безопасность географии НАТО", - сказал турецкий лидер, выступая на заседании турецко-американского делового совета в Нью-Йорке.
По его словам, "предвзятое отношение, сложившееся в результате давления определенных лобби на лиц, принимающих решения, также вредит американским интересам".
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 06:27
Турция "позаботится о себе", если не получит от США F-16, заявил Эрдоган
 
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