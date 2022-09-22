https://ria.ru/20220922/energodar-1818755379.html

Глава администрации Энергодара заявил, что город готов к референдуму

Глава администрации Энергодара заявил, что город готов к референдуму - РИА Новости, 22.09.2022

Глава администрации Энергодара заявил, что город готов к референдуму

Город Энергодар Запорожской области, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских военных, готов к проведению референдума о вхождении региона в состав... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:48

2022-09-22T17:48

2022-09-22T17:48

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Город Энергодар Запорожской области, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских военных, готов к проведению референдума о вхождении региона в состав РФ, вопросы безопасности продуманы, сообщил глава администрации города Александр Волга.В четверг Минобороны РФ сообщило, что украинская артиллерия за сутки 13 снарядами обстреляла город Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, ответным огнем российские военные подавили подразделения противника."Все это (обстрелы города) направлено на то, чтобы попытаться сорвать референдум. Но мы во всеоружии, готовы к любым нападкам и угрозам", - сказал он в эфире Первого канала.Волга отметил, что жители города готовы идти голосовать, настроение "на подъеме"."Что касается безопасности, все вопросы и регламенты продуманы. Наш город готов", - подчеркнул он.Референдумы о вхождении в состав России пройдут 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20220922/zaes-1818586374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, энергодар, россия, запорожская область, запорожская аэс