https://ria.ru/20220922/energodar-1818755379.html
Глава администрации Энергодара заявил, что город готов к референдуму
Глава администрации Энергодара заявил, что город готов к референдуму - РИА Новости, 22.09.2022
Глава администрации Энергодара заявил, что город готов к референдуму
Город Энергодар Запорожской области, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских военных, готов к проведению референдума о вхождении региона в состав... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:48
2022-09-22T17:48
2022-09-22T17:48
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Город Энергодар Запорожской области, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских военных, готов к проведению референдума о вхождении региона в состав РФ, вопросы безопасности продуманы, сообщил глава администрации города Александр Волга.В четверг Минобороны РФ сообщило, что украинская артиллерия за сутки 13 снарядами обстреляла город Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, ответным огнем российские военные подавили подразделения противника."Все это (обстрелы города) направлено на то, чтобы попытаться сорвать референдум. Но мы во всеоружии, готовы к любым нападкам и угрозам", - сказал он в эфире Первого канала.Волга отметил, что жители города готовы идти голосовать, настроение "на подъеме"."Что касается безопасности, все вопросы и регламенты продуманы. Наш город готов", - подчеркнул он.Референдумы о вхождении в состав России пройдут 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, энергодар, россия, запорожская область, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС
Глава администрации Энергодара заявил, что город готов к референдуму
Глава администрации Энергодара Волга заявил, что город готов к референдуму
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Город Энергодар Запорожской области, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских военных, готов к проведению референдума о вхождении региона в состав РФ, вопросы безопасности продуманы, сообщил глава администрации города Александр Волга.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что украинская артиллерия за сутки 13 снарядами обстреляла город Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС
, ответным огнем российские военные подавили подразделения противника.
"Все это (обстрелы города) направлено на то, чтобы попытаться сорвать референдум. Но мы во всеоружии, готовы к любым нападкам и угрозам", - сказал он в эфире Первого канала.
Волга отметил, что жители города готовы идти голосовать, настроение "на подъеме".
"Что касается безопасности, все вопросы и регламенты продуманы. Наш город готов", - подчеркнул он.
Референдумы о вхождении в состав России пройдут 23-27 сентября в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
.