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Глава администрации Энергодара заявил, что город готов к референдуму - РИА Новости, 22.09.2022
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Глава администрации Энергодара заявил, что город готов к референдуму
Глава администрации Энергодара заявил, что город готов к референдуму - РИА Новости, 22.09.2022
Глава администрации Энергодара заявил, что город готов к референдуму
Город Энергодар Запорожской области, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских военных, готов к проведению референдума о вхождении региона в состав... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:48
2022-09-22T17:48
в мире
энергодар
россия
запорожская область
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Город Энергодар Запорожской области, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских военных, готов к проведению референдума о вхождении региона в состав РФ, вопросы безопасности продуманы, сообщил глава администрации города Александр Волга.В четверг Минобороны РФ сообщило, что украинская артиллерия за сутки 13 снарядами обстреляла город Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, ответным огнем российские военные подавили подразделения противника."Все это (обстрелы города) направлено на то, чтобы попытаться сорвать референдум. Но мы во всеоружии, готовы к любым нападкам и угрозам", - сказал он в эфире Первого канала.Волга отметил, что жители города готовы идти голосовать, настроение "на подъеме"."Что касается безопасности, все вопросы и регламенты продуманы. Наш город готов", - подчеркнул он.Референдумы о вхождении в состав России пройдут 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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в мире, энергодар, россия, запорожская область, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС
17:48 22.09.2022
 
Глава администрации Энергодара заявил, что город готов к референдуму

Глава администрации Энергодара Волга заявил, что город готов к референдуму

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка к референдуму
Подготовка к референдуму - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Подготовка к референдуму. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Город Энергодар Запорожской области, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских военных, готов к проведению референдума о вхождении региона в состав РФ, вопросы безопасности продуманы, сообщил глава администрации города Александр Волга.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что украинская артиллерия за сутки 13 снарядами обстреляла город Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, ответным огнем российские военные подавили подразделения противника.
"Все это (обстрелы города) направлено на то, чтобы попытаться сорвать референдум. Но мы во всеоружии, готовы к любым нападкам и угрозам", - сказал он в эфире Первого канала.
Волга отметил, что жители города готовы идти голосовать, настроение "на подъеме".
"Что касается безопасности, все вопросы и регламенты продуманы. Наш город готов", - подчеркнул он.
Референдумы о вхождении в состав России пройдут 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 07:03Специальная военная операция на Украине
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В миреЭнергодарРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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