https://ria.ru/20220922/ekstraditsiya-1818807635.html

Россия впервые экстрадировала в ЛНР обвиняемого в преступлении

Россия впервые экстрадировала в ЛНР обвиняемого в преступлении - РИА Новости, 22.09.2022

Россия впервые экстрадировала в ЛНР обвиняемого в преступлении

Россия впервые экстрадировала в Луганскую Народную Республику подозреваемого в совершении преступления жителя, заявил РИА Новости представитель в пресс-службы... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T21:48

2022-09-22T21:48

2022-09-22T21:48

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Россия впервые экстрадировала в Луганскую Народную Республику подозреваемого в совершении преступления жителя, заявил РИА Новости представитель в пресс-службы Генпрокуратуры ЛНР."По запросу Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики состоялась первая экстрадиция из Российской Федерации гражданина Луганской Народной Республики, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Луганской Народной Республики (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщил собеседник агентства.Представитель ГП уточнил, что обвиняемый скрылся от уголовного преследования, поэтому в марте 2018 года его объявили в розыск, в мае 2022 года обвиняемый задержан на территории Республики Татарстан.Он уточнил, что благодаря слаженным действиям ГП ЛНР и МВД ЛНР и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Российской Федерации было принято решение о выдаче обвиняемого."Сегодня обвиняемый в сопровождении конвоя доставлен в пункт пропуска и передан представителям управления уголовного розыска министерства внутренних дел Луганской Народной Республики", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220826/kursk-1812229916.html

https://ria.ru/20220921/mkkk-1818508191.html

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в мире, луганская народная республика, россия, генеральная прокуратура рф, мвд лнр, ситуация в днр и лнр