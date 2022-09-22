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Россия впервые экстрадировала в ЛНР обвиняемого в преступлении - РИА Новости, 22.09.2022
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Россия впервые экстрадировала в ЛНР обвиняемого в преступлении
Россия впервые экстрадировала в ЛНР обвиняемого в преступлении - РИА Новости, 22.09.2022
Россия впервые экстрадировала в ЛНР обвиняемого в преступлении
Россия впервые экстрадировала в Луганскую Народную Республику подозреваемого в совершении преступления жителя, заявил РИА Новости представитель в пресс-службы... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T21:48
2022-09-22T21:48
в мире
луганская народная республика
россия
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ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Россия впервые экстрадировала в Луганскую Народную Республику подозреваемого в совершении преступления жителя, заявил РИА Новости представитель в пресс-службы Генпрокуратуры ЛНР."По запросу Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики состоялась первая экстрадиция из Российской Федерации гражданина Луганской Народной Республики, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Луганской Народной Республики (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщил собеседник агентства.Представитель ГП уточнил, что обвиняемый скрылся от уголовного преследования, поэтому в марте 2018 года его объявили в розыск, в мае 2022 года обвиняемый задержан на территории Республики Татарстан.Он уточнил, что благодаря слаженным действиям ГП ЛНР и МВД ЛНР и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Российской Федерации было принято решение о выдаче обвиняемого."Сегодня обвиняемый в сопровождении конвоя доставлен в пункт пропуска и передан представителям управления уголовного розыска министерства внутренних дел Луганской Народной Республики", - уточнил собеседник агентства.
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в мире, луганская народная республика, россия, генеральная прокуратура рф, мвд лнр, ситуация в днр и лнр
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Генеральная прокуратура РФ, МВД ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
21:48 22.09.2022
 
Россия впервые экстрадировала в ЛНР обвиняемого в преступлении

Генпрокуратура ЛНР: Россия впервые экстрадировала в республику обвиняемого в преступлении

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры ЛНР в Луганске
Здание Генеральной прокуратуры ЛНР в Луганске - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры ЛНР в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Россия впервые экстрадировала в Луганскую Народную Республику подозреваемого в совершении преступления жителя, заявил РИА Новости представитель в пресс-службы Генпрокуратуры ЛНР.
"По запросу Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики состоялась первая экстрадиция из Российской Федерации гражданина Луганской Народной Республики, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Луганской Народной Республики (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщил собеседник агентства.
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Представитель ГП уточнил, что обвиняемый скрылся от уголовного преследования, поэтому в марте 2018 года его объявили в розыск, в мае 2022 года обвиняемый задержан на территории Республики Татарстан.
"Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики направила в компетентные органы Российской Федерации ходатайство о его выдаче в Луганскую Народную Республику", - сообщил представитель прокуратуры.
Он уточнил, что благодаря слаженным действиям ГП ЛНР и МВД ЛНР и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Российской Федерации было принято решение о выдаче обвиняемого.
"Сегодня обвиняемый в сопровождении конвоя доставлен в пункт пропуска и передан представителям управления уголовного розыска министерства внутренних дел Луганской Народной Республики", - уточнил собеседник агентства.
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