https://ria.ru/20220922/ekonomika-1818794527.html

Кубань расширила меры антикризисной поддержки экономики

Кубань расширила меры антикризисной поддержки экономики - РИА Новости, 22.09.2022

Кубань расширила меры антикризисной поддержки экономики

Власти Краснодарского края расширили меры антикризисной поддержки экономики, сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T20:30

2022-09-22T20:30

2022-09-22T20:32

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

игорь галась

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края расширили меры антикризисной поддержки экономики, сообщает администрация региона."Мы расширяем и адаптируем меры поддержки, делаем их системными и доступными для более широкого круга предприятий и организаций. Работу начали весной, и уже видим результаты. Экономика перестраивается, преодолевает санкционное влияние. Мы сделали ставку на частную инициативу, бизнес. Это себя оправдало – число субъектов малого и среднего предпринимательства с начала года увеличилось на 3,2% и составляет более 275 тысяч", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Он уточнил, что сегодня на Кубани занятых в малом и среднем предпринимательстве – 1,1 миллиона человек, это на 130 тысяч больше с начала года.Как добавил первый вице-губернатор Игорь Галась, комплекс принятых мер направлен на сохранение занятости. "Всего на антикризисную поддержку экономики в рамках Плана направили более 7 миллиардов рублей. В первую очередь меры коснулись системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, представителей базовых отраслей – от АПК до санаторно-курортного комплекса, ИТ-компаний", – уточнил Галась.Сейчас руководство региона вносит изменения в правовые акты для предоставления субсидий на возмещение затрат инвесторов."Это касается инвестпроектов, включенных в сводный перечень с начала 2022 года. Новая мера предусматривает возмещение фактических затрат на создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. Поддержка коснется также кинотеатров и организаций детского отдыха. Общий объем дополнительных средств – 1,2 миллиарда рублей", - уточнили в администрации.План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае утвержден губернатором Кондратьевым в марте 2022 года. Документ направлен на смягчение последствий санкций и поддержку отраслей экономики и жителей края.

https://ria.ru/20220922/mosty-1818791574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, вениамин кондратьев, игорь галась, краснодарский край