https://ria.ru/20220922/dozhd-1818668082.html
Москвичам пообещали 36 часов дождей подряд
Москвичам пообещали 36 часов дождей подряд - РИА Новости, 22.09.2022
Москвичам пообещали 36 часов дождей подряд
На выходных в Москве выпадет три четверти от сентябрьской нормы осадков, дождь будет идти 36 часов подряд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:36
2022-09-22T13:36
2022-09-22T13:36
погода
евгений тишковец
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:200:3169:1983_1920x0_80_0_0_93f4d8e3f4f6d5dead37b7782bb195a1.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На выходных в Москве выпадет три четверти от сентябрьской нормы осадков, дождь будет идти 36 часов подряд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в предстоящие выходные на Центральную Россию, в том числе на Москву, обрушатся сильнейшие дожди, которых не было в эти дни сентября как минимум за всю послевоенную историю."Гигантская циклоническая депрессия балканского происхождения, насытившись за ближайшие сутки черноморской влагой и теплом, усилится, и вся эта барическая армада двинется по витиеватой траектории, в виде полупетли, с курсом к берегам Средней Волги, а субботним днем, повернув на северо-запад, выйдет точно на столичный регион, и Москва окажется в самом сердце этого атмосферного вихря. Обложные дожди начнутся утром в субботу и, не прекращаясь, будут лить стеной в течение 36 часов", - рассказал Тишковец.Метеоролог отметил, что только за первый выходной день прольется до 28 миллиметров осадков, еще 23 миллиметра дождя попадет в осадкомеры в воскресенье. "Таким образом, за двое суток выпадет три четверти от положенной климатической нормы за весь сентябрь, что эквивалентно 5 ведрам дождевой воды на метр квадратный площади. Согласно метеостатистике, 24 сентября 2022 года может стать самым дождливым днем как минимум с 1948 года. Предыдущий рекорд держался с 1953 года, когда метеорологи на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 22 миллиметра. По всей видимости, рекордно влажным станет и 25 сентября 2022 года", - подчеркнул Тишковец.Собеседник агентства уточнил, что столбики термометров даже в дневные часы едва ли смогут подняться до отметки плюс 10 градусов, а в условиях почти 100%-ой влажности будет казаться, что на улице на 2-3 градуса холоднее, а это многолетние показатели октября.
https://ria.ru/20220909/poteplenie-1815551258.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d49fe28cc3b9eda2ccf447980a33b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
Москвичам пообещали 36 часов дождей подряд
Синоптик Тишковец: в Москве на выходных дожди будут лить стеной 36 часов подряд
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
На выходных в Москве выпадет три четверти от сентябрьской нормы осадков, дождь будет идти 36 часов подряд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
По его словам, в предстоящие выходные на Центральную Россию, в том числе на Москву, обрушатся сильнейшие дожди, которых не было в эти дни сентября как минимум за всю послевоенную историю.
"Гигантская циклоническая депрессия балканского происхождения, насытившись за ближайшие сутки черноморской влагой и теплом, усилится, и вся эта барическая армада двинется по витиеватой траектории, в виде полупетли, с курсом к берегам Средней Волги, а субботним днем, повернув на северо-запад, выйдет точно на столичный регион, и Москва окажется в самом сердце этого атмосферного вихря. Обложные дожди начнутся утром в субботу и, не прекращаясь, будут лить стеной в течение 36 часов", - рассказал Тишковец.
Метеоролог отметил, что только за первый выходной день прольется до 28 миллиметров осадков, еще 23 миллиметра дождя попадет в осадкомеры в воскресенье. "Таким образом, за двое суток выпадет три четверти от положенной климатической нормы за весь сентябрь, что эквивалентно 5 ведрам дождевой воды на метр квадратный площади. Согласно метеостатистике, 24 сентября 2022 года может стать самым дождливым днем как минимум с 1948 года. Предыдущий рекорд держался с 1953 года, когда метеорологи на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 22 миллиметра. По всей видимости, рекордно влажным станет и 25 сентября 2022 года", - подчеркнул Тишковец.
Собеседник агентства уточнил, что столбики термометров даже в дневные часы едва ли смогут подняться до отметки плюс 10 градусов, а в условиях почти 100%-ой влажности будет казаться, что на улице на 2-3 градуса холоднее, а это многолетние показатели октября.