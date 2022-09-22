https://ria.ru/20220922/dozhd-1818668082.html

Москвичам пообещали 36 часов дождей подряд

Москвичам пообещали 36 часов дождей подряд - РИА Новости, 22.09.2022

Москвичам пообещали 36 часов дождей подряд

На выходных в Москве выпадет три четверти от сентябрьской нормы осадков, дождь будет идти 36 часов подряд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:36

2022-09-22T13:36

2022-09-22T13:36

погода

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На выходных в Москве выпадет три четверти от сентябрьской нормы осадков, дождь будет идти 36 часов подряд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в предстоящие выходные на Центральную Россию, в том числе на Москву, обрушатся сильнейшие дожди, которых не было в эти дни сентября как минимум за всю послевоенную историю."Гигантская циклоническая депрессия балканского происхождения, насытившись за ближайшие сутки черноморской влагой и теплом, усилится, и вся эта барическая армада двинется по витиеватой траектории, в виде полупетли, с курсом к берегам Средней Волги, а субботним днем, повернув на северо-запад, выйдет точно на столичный регион, и Москва окажется в самом сердце этого атмосферного вихря. Обложные дожди начнутся утром в субботу и, не прекращаясь, будут лить стеной в течение 36 часов", - рассказал Тишковец.Метеоролог отметил, что только за первый выходной день прольется до 28 миллиметров осадков, еще 23 миллиметра дождя попадет в осадкомеры в воскресенье. "Таким образом, за двое суток выпадет три четверти от положенной климатической нормы за весь сентябрь, что эквивалентно 5 ведрам дождевой воды на метр квадратный площади. Согласно метеостатистике, 24 сентября 2022 года может стать самым дождливым днем как минимум с 1948 года. Предыдущий рекорд держался с 1953 года, когда метеорологи на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 22 миллиметра. По всей видимости, рекордно влажным станет и 25 сентября 2022 года", - подчеркнул Тишковец.Собеседник агентства уточнил, что столбики термометров даже в дневные часы едва ли смогут подняться до отметки плюс 10 градусов, а в условиях почти 100%-ой влажности будет казаться, что на улице на 2-3 градуса холоднее, а это многолетние показатели октября.

https://ria.ru/20220909/poteplenie-1815551258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, евгений тишковец, москва