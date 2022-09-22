https://ria.ru/20220922/donetsk-1818690374.html

Российские следователи одними из первых прибыли на место обстрела в Донецке

Российские следователи одними из первых прибыли на место обстрела в Донецке - РИА Новости, 22.09.2022

Российские следователи одними из первых прибыли на место обстрела в Донецке

Следователи Следственного комитета РФ одними из первых прибыли на место обстрела рынка в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:51

2022-09-22T14:51

2022-09-22T14:51

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

алексей кулемзин (донецк)

в мире

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ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ одними из первых прибыли на место обстрела рынка в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в четверг мэр города Алексей Кулемзин заявил, что число жертв из-за обстрела украинскими войсками Крытого рынка в Донецке достигло шести, раненых тоже шесть.Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Также следователи изъяли осколки боеприпасов, которые будут направлены на экспертизу. Кроме того, проведен опрос свидетелей.

https://ria.ru/20220922/donetsk-1818675690.html

донецк (днр)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), в мире