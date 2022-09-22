https://ria.ru/20220922/donetsk-1818690374.html
Российские следователи одними из первых прибыли на место обстрела в Донецке
Российские следователи одними из первых прибыли на место обстрела в Донецке - РИА Новости, 22.09.2022
Российские следователи одними из первых прибыли на место обстрела в Донецке
Следователи Следственного комитета РФ одними из первых прибыли на место обстрела рынка в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:51
2022-09-22T14:51
2022-09-22T14:51
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
в мире
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ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ одними из первых прибыли на место обстрела рынка в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в четверг мэр города Алексей Кулемзин заявил, что число жертв из-за обстрела украинскими войсками Крытого рынка в Донецке достигло шести, раненых тоже шесть.Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Также следователи изъяли осколки боеприпасов, которые будут направлены на экспертизу. Кроме того, проведен опрос свидетелей.
https://ria.ru/20220922/donetsk-1818675690.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк), В мире
Российские следователи одними из первых прибыли на место обстрела в Донецке
Российские следователи одними из первых прибыли на место обстрела рынка в Донецке