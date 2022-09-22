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Российские следователи одними из первых прибыли на место обстрела в Донецке - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/donetsk-1818690374.html
Российские следователи одними из первых прибыли на место обстрела в Донецке
Российские следователи одними из первых прибыли на место обстрела в Донецке - РИА Новости, 22.09.2022
Российские следователи одними из первых прибыли на место обстрела в Донецке
Следователи Следственного комитета РФ одними из первых прибыли на место обстрела рынка в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:51
2022-09-22T14:51
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
в мире
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ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ одними из первых прибыли на место обстрела рынка в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в четверг мэр города Алексей Кулемзин заявил, что число жертв из-за обстрела украинскими войсками Крытого рынка в Донецке достигло шести, раненых тоже шесть.Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Также следователи изъяли осколки боеприпасов, которые будут направлены на экспертизу. Кроме того, проведен опрос свидетелей.
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донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк), В мире
14:51 22.09.2022
 
Российские следователи одними из первых прибыли на место обстрела в Донецке

Российские следователи одними из первых прибыли на место обстрела рынка в Донецке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкАвтобус, уничтоженный в результате обстрела со стороны ВСУ, в Ворошиловском районе Донецка
Автобус, уничтоженный в результате обстрела со стороны ВСУ, в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автобус, уничтоженный в результате обстрела со стороны ВСУ, в Ворошиловском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ одними из первых прибыли на место обстрела рынка в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг мэр города Алексей Кулемзин заявил, что число жертв из-за обстрела украинскими войсками Крытого рынка в Донецке достигло шести, раненых тоже шесть.
Автобус, уничтоженный в результате обстрела со стороны ВСУ, в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 14:04Специальная военная операция на Украине
При обстреле рынка в Донецке погиб подросток
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Также следователи изъяли осколки боеприпасов, которые будут направлены на экспертизу. Кроме того, проведен опрос свидетелей.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Алексей Кулемзин (Донецк)В мире
 
 
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