https://ria.ru/20220922/donetsk-1818675690.html
При обстреле рынка в Донецке погиб подросток
При обстреле рынка в Донецке погиб подросток - РИА Новости, 22.09.2022
При обстреле рынка в Донецке погиб подросток
Среди шести погибших из-за обстрела Крытого рынка в Донецке подросток 14 лет, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:04
2022-09-22T14:04
2022-09-22T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Среди шести погибших из-за обстрела Крытого рынка в Донецке подросток 14 лет, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле ВФУ (вооруженных формирований Украины) центра Донецка погибли шесть мирных жителей и еще четыре человека получили ранения, включая ребенка 2008 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявлял о шести погибших и шести раненых.Как сообщало представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска в четверг обстреляли по два района в Донецке и Горловке, примерно за один час выпустив по ним 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
14:04 22.09.2022 (обновлено: 14:24 22.09.2022)
При обстреле рынка в Донецке погиб подросток
При обстреле крытого рынка в Донецке погиб подросток 14 лет