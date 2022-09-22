https://ria.ru/20220922/donetsk-1818675690.html

При обстреле рынка в Донецке погиб подросток

При обстреле рынка в Донецке погиб подросток - РИА Новости, 22.09.2022

При обстреле рынка в Донецке погиб подросток

Среди шести погибших из-за обстрела Крытого рынка в Донецке подросток 14 лет, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:04

2022-09-22T14:04

2022-09-22T14:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Среди шести погибших из-за обстрела Крытого рынка в Донецке подросток 14 лет, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле ВФУ (вооруженных формирований Украины) центра Донецка погибли шесть мирных жителей и еще четыре человека получили ранения, включая ребенка 2008 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявлял о шести погибших и шести раненых.Как сообщало представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска в четверг обстреляли по два района в Донецке и Горловке, примерно за один час выпустив по ним 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)