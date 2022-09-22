https://ria.ru/20220922/donetsk-1818640540.html
Украинские войска интенсивно обстреливают центр Донецка
Украинские войска интенсивно обстреливают центр Донецка - РИА Новости, 22.09.2022
Украинские войска интенсивно обстреливают центр Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что центр города подвергается интенсивному обстрелу, зафиксировано попадание во вход крытого рынка, "прилеты" в районе... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:22
2022-09-22T12:22
2022-09-22T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что центр города подвергается интенсивному обстрелу, зафиксировано попадание во вход крытого рынка, "прилеты" в районе "Донецк сити".Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка."Центр Донецка под интенсивным обстрелом со стороны украинских фашистов. Под обстрелами Ворошиловский, Киевский и Калининский районы. Зафиксировано попадание во вход здания Крытого рынка, сообщается о прилетах в районе "Донецк сити". Огонь ведется из тяжелой артиллерии калибром 155 миллиметров", - написал мэр в своем Telegram-канале.Позднее представительство ДНР в СЦКК добавило, что украинские войска в 12.16 мск выпустили еще два снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места ударов ВСУ по центру Донецка
Кадры РИА Новости с места украинских ударов по центру Донецка. Наши корреспонденты фиксируют прямые попадания в крытый рынок. Уничтожен автобус.
2022-09-22T12:22
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика
12:22 22.09.2022 (обновлено: 13:33 22.09.2022)
Украинские войска интенсивно обстреливают центр Донецка
Мэр Донецка Кулемзин сообщил об интенсивном обстреле центра города украинскими войсками