https://ria.ru/20220922/donetsk-1818640540.html

Украинские войска интенсивно обстреливают центр Донецка

Украинские войска интенсивно обстреливают центр Донецка - РИА Новости, 22.09.2022

Украинские войска интенсивно обстреливают центр Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что центр города подвергается интенсивному обстрелу, зафиксировано попадание во вход крытого рынка, "прилеты" в районе... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:22

2022-09-22T12:22

2022-09-22T13:33

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что центр города подвергается интенсивному обстрелу, зафиксировано попадание во вход крытого рынка, "прилеты" в районе "Донецк сити".Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка."Центр Донецка под интенсивным обстрелом со стороны украинских фашистов. Под обстрелами Ворошиловский, Киевский и Калининский районы. Зафиксировано попадание во вход здания Крытого рынка, сообщается о прилетах в районе "Донецк сити". Огонь ведется из тяжелой артиллерии калибром 155 миллиметров", - написал мэр в своем Telegram-канале.Позднее представительство ДНР в СЦКК добавило, что украинские войска в 12.16 мск выпустили еще два снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

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Кадры с места ударов ВСУ по центру Донецка Кадры РИА Новости с места украинских ударов по центру Донецка. Наши корреспонденты фиксируют прямые попадания в крытый рынок. Уничтожен автобус. 2022-09-22T12:22 true PT0M50S

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Влада Копылова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика