Рейтинг@Mail.ru
Новые территории России существенно усилят армией, заявил Медведев - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/donbass-1818637710.html
Новые территории России существенно усилят армией, заявил Медведев
Новые территории России существенно усилят армией, заявил Медведев - РИА Новости, 22.09.2022
Новые территории России существенно усилят армией, заявил Медведев
Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооружёнными силами РФ, для их защиты могут быть использованы... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:12
2022-09-22T12:30
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_7eb8674bf21a31ef43d820b6abd21540.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооружёнными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Референдумы о вхождении в состав России пройдут 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях."Референдумы состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию. Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооружёнными силами России. Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ec90b55838050f31d71b452639a97922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
12:12 22.09.2022 (обновлено: 12:30 22.09.2022)
 
Новые территории России существенно усилят армией, заявил Медведев

Медведев: Донбасс и освобожденные территории после референдума существенно усилят

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооружёнными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Референдумы о вхождении в состав России пройдут 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Референдумы состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию. Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооружёнными силами России. Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Россия мобилизуется: вернуть и восстановить
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевБезопасностьВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала