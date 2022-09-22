https://ria.ru/20220922/donbass-1818637710.html
Новые территории России существенно усилят армией, заявил Медведев
Новые территории России существенно усилят армией, заявил Медведев - РИА Новости, 22.09.2022
Новые территории России существенно усилят армией, заявил Медведев
Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооружёнными силами РФ, для их защиты могут быть использованы... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:12
2022-09-22T12:12
2022-09-22T12:30
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_7eb8674bf21a31ef43d820b6abd21540.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооружёнными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Референдумы о вхождении в состав России пройдут 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях."Референдумы состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию. Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооружёнными силами России. Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ec90b55838050f31d71b452639a97922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
12:12 22.09.2022 (обновлено: 12:30 22.09.2022)
Новые территории России существенно усилят армией, заявил Медведев
Медведев: Донбасс и освобожденные территории после референдума существенно усилят