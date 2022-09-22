https://ria.ru/20220922/donbass-1818637710.html

Новые территории России существенно усилят армией, заявил Медведев

Новые территории России существенно усилят армией, заявил Медведев - РИА Новости, 22.09.2022

Новые территории России существенно усилят армией, заявил Медведев

Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооружёнными силами РФ, для их защиты могут быть использованы... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:12

2022-09-22T12:12

2022-09-22T12:30

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

безопасность

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооружёнными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Референдумы о вхождении в состав России пройдут 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях."Референдумы состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию. Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооружёнными силами России. Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - написал Медведев в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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