https://ria.ru/20220922/dolya-1818714438.html
Доля китайского юаня в международных расчетах выросла в августе 2022 года
Доля китайского юаня в международных расчетах выросла в августе 2022 года - РИА Новости, 22.09.2022
Доля китайского юаня в международных расчетах выросла в августе 2022 года
В августе 2022 года доля китайской национальной валюты "жэньминьби" (юань) в международных расчетах росла четвертый месяц подряд, говорится в ежемесячном отчете РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:53
2022-09-22T15:53
2022-09-22T15:53
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МОСКВА, 22 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В августе 2022 года доля китайской национальной валюты "жэньминьби" (юань) в международных расчетах росла четвертый месяц подряд, говорится в ежемесячном отчете Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT).Согласно данным SWIFT, являющегося глобальным поставщиком услуг по обмену финансовыми сообщениями, объем платежей в юанях вырос с 2,2% в июле этого года до 2,31% в августе. Таким образом, китайский юань сохранил пятое место среди национальных валют по объему использования в глобальных платежах.В августе совокупный объем платежей в различных валютах вырос на 4,01% в месячном исчислении, в то время как объем платежей в юанях вырос на 9,25%.Что касается международных платежей, исключая платежи внутри еврозоны, юань по-прежнему занимал шестое место с долей в 1,55%.
https://ria.ru/20220217/yuan-1773423943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика, в мире, юань
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, В мире, Юань