https://ria.ru/20220922/dolya-1818714438.html

Доля китайского юаня в международных расчетах выросла в августе 2022 года

Доля китайского юаня в международных расчетах выросла в августе 2022 года - РИА Новости, 22.09.2022

Доля китайского юаня в международных расчетах выросла в августе 2022 года

В августе 2022 года доля китайской национальной валюты "жэньминьби" (юань) в международных расчетах росла четвертый месяц подряд, говорится в ежемесячном отчете РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:53

2022-09-22T15:53

2022-09-22T15:53

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МОСКВА, 22 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В августе 2022 года доля китайской национальной валюты "жэньминьби" (юань) в международных расчетах росла четвертый месяц подряд, говорится в ежемесячном отчете Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT).Согласно данным SWIFT, являющегося глобальным поставщиком услуг по обмену финансовыми сообщениями, объем платежей в юанях вырос с 2,2% в июле этого года до 2,31% в августе. Таким образом, китайский юань сохранил пятое место среди национальных валют по объему использования в глобальных платежах.В августе совокупный объем платежей в различных валютах вырос на 4,01% в месячном исчислении, в то время как объем платежей в юанях вырос на 9,25%.Что касается международных платежей, исключая платежи внутри еврозоны, юань по-прежнему занимал шестое место с долей в 1,55%.

https://ria.ru/20220217/yuan-1773423943.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика, в мире, юань