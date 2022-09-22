https://ria.ru/20220922/dollary-1818573185.html
Аналитик объяснил, почему поздно продавать доллары
Аналитик объяснил, почему поздно продавать доллары - РИА Новости, 22.09.2022
Аналитик объяснил, почему поздно продавать доллары
Судьба доллара в России на сегодняшний день зависит от многих факторов, не связанных с экономикой напрямую, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T01:16
2022-09-22T01:16
2022-09-22T01:16
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Судьба доллара в России на сегодняшний день зависит от многих факторов, не связанных с экономикой напрямую, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов.По словам эксперта, может произойти обвал американской валюты, к которому приведут факторы из "теории глобального заговора", такие как геополитический и энергетический кризисы в Европе, а также ситуации на рынках Америки. Кроме того, отметил Блинов, если коллективный Запад примет санкции в отношении НКЦ, необходимость в долларах отпадет вовсе.В настоящее время доллар на мировой арене укрепляется из-за политики ФРС США по борьбе с инфляцией. Однако меры Федрезерва приводят к росту реальной стоимости доллара к прочим валютам, что негативно для всех стран, кроме США. В дальнейшем все может измениться, но точные прогнозы относительно судьбы доллара до XX Съезда Коммунистической Партии Китая и саммита "Большой двадцатки" давать крайне сложно.
https://ria.ru/20220921/kurs-1818459348.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, европа, федеральная резервная система сша, доллар
Экономика, США, Россия, Европа, Федеральная резервная система США, Доллар
Аналитик объяснил, почему поздно продавать доллары
Аналитик Блинов: судьба доллара в России зависит от многих неэкономических факторов