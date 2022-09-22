https://ria.ru/20220922/dollary-1818573185.html

Аналитик объяснил, почему поздно продавать доллары

Аналитик объяснил, почему поздно продавать доллары - РИА Новости, 22.09.2022

Аналитик объяснил, почему поздно продавать доллары

Судьба доллара в России на сегодняшний день зависит от многих факторов, не связанных с экономикой напрямую, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T01:16

2022-09-22T01:16

2022-09-22T01:16

экономика

сша

россия

европа

федеральная резервная система сша

доллар

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Судьба доллара в России на сегодняшний день зависит от многих факторов, не связанных с экономикой напрямую, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов.По словам эксперта, может произойти обвал американской валюты, к которому приведут факторы из "теории глобального заговора", такие как геополитический и энергетический кризисы в Европе, а также ситуации на рынках Америки. Кроме того, отметил Блинов, если коллективный Запад примет санкции в отношении НКЦ, необходимость в долларах отпадет вовсе.В настоящее время доллар на мировой арене укрепляется из-за политики ФРС США по борьбе с инфляцией. Однако меры Федрезерва приводят к росту реальной стоимости доллара к прочим валютам, что негативно для всех стран, кроме США. В дальнейшем все может измениться, но точные прогнозы относительно судьбы доллара до XX Съезда Коммунистической Партии Китая и саммита "Большой двадцатки" давать крайне сложно.

https://ria.ru/20220921/kurs-1818459348.html

сша

россия

европа

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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Алексей Калабанов

экономика, сша, россия, европа, федеральная резервная система сша, доллар