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Аналитик объяснил, почему поздно продавать доллары - РИА Новости, 22.09.2022
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Аналитик объяснил, почему поздно продавать доллары
Аналитик объяснил, почему поздно продавать доллары - РИА Новости, 22.09.2022
Аналитик объяснил, почему поздно продавать доллары
Судьба доллара в России на сегодняшний день зависит от многих факторов, не связанных с экономикой напрямую, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T01:16
2022-09-22T01:16
экономика
сша
россия
европа
федеральная резервная система сша
доллар
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Судьба доллара в России на сегодняшний день зависит от многих факторов, не связанных с экономикой напрямую, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов.По словам эксперта, может произойти обвал американской валюты, к которому приведут факторы из "теории глобального заговора", такие как геополитический и энергетический кризисы в Европе, а также ситуации на рынках Америки. Кроме того, отметил Блинов, если коллективный Запад примет санкции в отношении НКЦ, необходимость в долларах отпадет вовсе.В настоящее время доллар на мировой арене укрепляется из-за политики ФРС США по борьбе с инфляцией. Однако меры Федрезерва приводят к росту реальной стоимости доллара к прочим валютам, что негативно для всех стран, кроме США. В дальнейшем все может измениться, но точные прогнозы относительно судьбы доллара до XX Съезда Коммунистической Партии Китая и саммита "Большой двадцатки" давать крайне сложно.
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экономика, сша, россия, европа, федеральная резервная система сша, доллар
Экономика, США, Россия, Европа, Федеральная резервная система США, Доллар
01:16 22.09.2022
 
Аналитик объяснил, почему поздно продавать доллары

Аналитик Блинов: судьба доллара в России зависит от многих неэкономических факторов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Судьба доллара в России на сегодняшний день зависит от многих факторов, не связанных с экономикой напрямую, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов.
По словам эксперта, может произойти обвал американской валюты, к которому приведут факторы из "теории глобального заговора", такие как геополитический и энергетический кризисы в Европе, а также ситуации на рынках Америки. Кроме того, отметил Блинов, если коллективный Запад примет санкции в отношении НКЦ, необходимость в долларах отпадет вовсе.
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 16:11Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Официальный курс доллара на четверг составил 60,87 рубля
В настоящее время доллар на мировой арене укрепляется из-за политики ФРС США по борьбе с инфляцией. Однако меры Федрезерва приводят к росту реальной стоимости доллара к прочим валютам, что негативно для всех стран, кроме США. В дальнейшем все может измениться, но точные прогнозы относительно судьбы доллара до XX Съезда Коммунистической Партии Китая и саммита "Большой двадцатки" давать крайне сложно.
 
ЭкономикаСШАРоссияЕвропаФедеральная резервная система СШАДоллар
 
 
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