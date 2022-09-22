https://ria.ru/20220922/dollar-1818631744.html

Глава набсовета Мосбиржи не исключил отказ от торгов долларом

Глава набсовета Мосбиржи не исключил отказ от торгов долларом - РИА Новости, 22.09.2022

Глава набсовета Мосбиржи не исключил отказ от торгов долларом

Московская биржа может отказаться от торговли долларом, если потребность в его обмене на рубли сойдет на нет, заявил на IX Международном банковском форуме глава РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:50

2022-09-22T11:50

2022-09-22T12:35

экономика

сергей швецов

россия

московская биржа

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КАЗАНЬ, 22 сен — РИА Новости. Московская биржа может отказаться от торговли долларом, если потребность в его обмене на рубли сойдет на нет, заявил на IX Международном банковском форуме глава ее наблюдательного совета Сергей Швецов."Гипотетически я не исключаю, если торговые отношения с Россией будут не долларовые, я не исключаю, что он будет не интересен ни регулятору, ни бирже и бизнес может быть продан", — сказал экономист.По его словам, пока у российской экономики есть потребность в конверсии доллар-рубль, но "есть затухающая тенденция"."В какой-то момент, в каком-то будущем я не исключаю, что Московская биржа этот бизнес продаст. Это явно не ближайшее будущее. Продать можно любой бизнес", — добавил Швецов.Мосбиржа уже приостановила торги британским фунтом, решение вступит в силу с 3 октября. Оно связано с "потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов".

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/funt-1818281989.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сергей швецов, россия, московская биржа