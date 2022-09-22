https://ria.ru/20220922/dokhod-1818695790.html

Снижения реальных располагаемых доходов ожидают на уровне 2,2 процента

Снижения реальных располагаемых доходов ожидают на уровне 2,2 процента - РИА Новости, 22.09.2022

Снижения реальных располагаемых доходов ожидают на уровне 2,2 процента

Реальные располагаемые доходы населения в 2022 году снизятся на 2,2%, говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:17

2022-09-22T15:17

2022-09-22T15:17

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Реальные располагаемые доходы населения в 2022 году снизятся на 2,2%, говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.Как следует из документа, в 2023 году ожидается рост реальных заработных плат на 2,6% после снижения на 2% в 2022 году и реальных располагаемых доходов населения - на 1,6% после снижения на 2,2% годом ранее.Рост реальных располагаемых доходов населения в 2024 году прогнозируется на уровне 2,8%, в 2025 году - на 2,5%.По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2022 года замедлили спад до 0,8% в годовом выражении с 1,2% в первом квартале, по итогам всего первого полугодия снизились также на 0,8%.Как говорил журналистам в августе федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, спад реальных располагаемых доходов населения России прогнозировался в 2022 году на 2,8%. Таким образом, августовские оценки министерства скорректированы в лучшую сторону.

https://ria.ru/20220922/aktsiz-1818692179.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)