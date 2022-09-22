https://ria.ru/20220922/dokhod-1818695790.html
Снижения реальных располагаемых доходов ожидают на уровне 2,2 процента
Снижения реальных располагаемых доходов ожидают на уровне 2,2 процента - РИА Новости, 22.09.2022
Снижения реальных располагаемых доходов ожидают на уровне 2,2 процента
Реальные располагаемые доходы населения в 2022 году снизятся на 2,2%, говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:17
2022-09-22T15:17
2022-09-22T15:17
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_82c046c247e2b0857e2e653b631c43c5.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Реальные располагаемые доходы населения в 2022 году снизятся на 2,2%, говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.Как следует из документа, в 2023 году ожидается рост реальных заработных плат на 2,6% после снижения на 2% в 2022 году и реальных располагаемых доходов населения - на 1,6% после снижения на 2,2% годом ранее.Рост реальных располагаемых доходов населения в 2024 году прогнозируется на уровне 2,8%, в 2025 году - на 2,5%.По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2022 года замедлили спад до 0,8% в годовом выражении с 1,2% в первом квартале, по итогам всего первого полугодия снизились также на 0,8%.Как говорил журналистам в августе федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, спад реальных располагаемых доходов населения России прогнозировался в 2022 году на 2,8%. Таким образом, августовские оценки министерства скорректированы в лучшую сторону.
https://ria.ru/20220922/aktsiz-1818692179.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:152:2528:2048_1920x0_80_0_0_931994098f62abd8825174f5340afdb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Снижения реальных располагаемых доходов ожидают на уровне 2,2 процента
Снижения реальных располагаемых доходов людей в 2022 году ожидают на уровне 2,2 процента