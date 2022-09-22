https://ria.ru/20220922/dodik-1818600920.html

Лидер боснийских сербов уверен в своей победе на грядущих выборах

Лидер боснийских сербов уверен в своей победе на грядущих выборах - РИА Новости, 22.09.2022

Лидер боснийских сербов уверен в своей победе на грядущих выборах

Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что уверен в своей победе на грядущих выборах в Боснии и Герцеговине (БиГ) и сомневается,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:54

2022-09-22T09:54

2022-09-22T09:54

в мире

милорад додик

республика сербская

босния и герцеговина

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что уверен в своей победе на грядущих выборах в Боснии и Герцеговине (БиГ) и сомневается, что вмешательство Запада как-то повлияет на их результат."Безусловно, я вижу подобную ситуацию вмешательства со стороны Запада каждый день, у Запада есть свои фавориты на выборах, а по другую сторону нахожусь я. Против меня были введены британские, американские санкции, также с той стороны выдвигаются свои локальные фавориты, присутствует постоянное давление на общественное мнение, но я уже в ходе предыдущих выборов научился с ними справляться, поэтому не ожидаю, что вмешательство со стороны Запада как-то повлияет на результаты выборов", - сказал он.При этом Додик отметил, что свидетельства вмешательства в выборы в БиГ со стороны Запада имеются - Запад финансирует и продвигает своих кандидатов, но они не пользуются широкой поддержкой населения.Он добавил, что уверен в своей победе на выборах, которые состоятся 2 октября.Он пояснил, что предвыборная кампания проходила стабильно и мирно, поэтому он ожидает, что сами выборы пройдут мирно и в подобающих условиях."Всегда у нас серьезное наблюдение - присутствуют наблюдатели из Евросоюза и из России. Поэтому мы ожидаем, что проведение выборов будет оценено на самом высоком уровне", - заключил Додик.

https://ria.ru/20220920/vybory-1818237402.html

https://ria.ru/20220922/proekty-1818594637.html

республика сербская

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, милорад додик, республика сербская, босния и герцеговина, россия