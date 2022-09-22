https://ria.ru/20220922/dodik-1818600920.html
Лидер боснийских сербов уверен в своей победе на грядущих выборах
Лидер боснийских сербов уверен в своей победе на грядущих выборах - РИА Новости, 22.09.2022
Лидер боснийских сербов уверен в своей победе на грядущих выборах
Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что уверен в своей победе на грядущих выборах в Боснии и Герцеговине (БиГ) и сомневается,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:54
2022-09-22T09:54
2022-09-22T09:54
в мире
милорад додик
республика сербская
босния и герцеговина
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что уверен в своей победе на грядущих выборах в Боснии и Герцеговине (БиГ) и сомневается, что вмешательство Запада как-то повлияет на их результат."Безусловно, я вижу подобную ситуацию вмешательства со стороны Запада каждый день, у Запада есть свои фавориты на выборах, а по другую сторону нахожусь я. Против меня были введены британские, американские санкции, также с той стороны выдвигаются свои локальные фавориты, присутствует постоянное давление на общественное мнение, но я уже в ходе предыдущих выборов научился с ними справляться, поэтому не ожидаю, что вмешательство со стороны Запада как-то повлияет на результаты выборов", - сказал он.При этом Додик отметил, что свидетельства вмешательства в выборы в БиГ со стороны Запада имеются - Запад финансирует и продвигает своих кандидатов, но они не пользуются широкой поддержкой населения.Он добавил, что уверен в своей победе на выборах, которые состоятся 2 октября.Он пояснил, что предвыборная кампания проходила стабильно и мирно, поэтому он ожидает, что сами выборы пройдут мирно и в подобающих условиях."Всегда у нас серьезное наблюдение - присутствуют наблюдатели из Евросоюза и из России. Поэтому мы ожидаем, что проведение выборов будет оценено на самом высоком уровне", - заключил Додик.
https://ria.ru/20220920/vybory-1818237402.html
https://ria.ru/20220922/proekty-1818594637.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, милорад додик, республика сербская, босния и герцеговина, россия
В мире, Милорад Додик, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Россия
Лидер боснийских сербов уверен в своей победе на грядущих выборах
Лидер боснийских сербов Додик усомнился, что вмешательство Запада повлияет на выборы в БиГ
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что уверен в своей победе на грядущих выборах в Боснии и Герцеговине (БиГ) и сомневается, что вмешательство Запада как-то повлияет на их результат.
"Безусловно, я вижу подобную ситуацию вмешательства со стороны Запада каждый день, у Запада есть свои фавориты на выборах, а по другую сторону нахожусь я. Против меня были введены британские, американские санкции, также с той стороны выдвигаются свои локальные фавориты, присутствует постоянное давление на общественное мнение, но я уже в ходе предыдущих выборов научился с ними справляться, поэтому не ожидаю, что вмешательство со стороны Запада как-то повлияет на результаты выборов", - сказал он.
При этом Додик отметил, что свидетельства вмешательства в выборы в БиГ со стороны Запада имеются - Запад финансирует и продвигает своих кандидатов, но они не пользуются широкой поддержкой населения.
"Появляется информация о том, что со стороны Запада финансируются определенные кандидаты, им оказывается логистическая поддержка, в том числе в социальных сетях. Но народ уже распознал подобные действия, и они не являются популярными", - подчеркнул политик.
Он добавил, что уверен в своей победе на выборах, которые состоятся 2 октября.
"Я, безусловно, ожидаю победы своей партии на всех тех позициях, на которых она представлена. Я выдвигаюсь на пост президента Республики Сербской, госпожа Желька Цвиянович, которая до сегодняшнего момента занимала этот пост, баллотируется на пост члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа. Эти должности являются самыми важными в данных выборах, и я, безусловно, ожидаю исключительно абсолютной победы, и все предварительные опросы подтверждают, что это будет именно так", - заявил Додик.
Он пояснил, что предвыборная кампания проходила стабильно и мирно, поэтому он ожидает, что сами выборы пройдут мирно и в подобающих условиях.
"Всегда у нас серьезное наблюдение - присутствуют наблюдатели из Евросоюза и из России
. Поэтому мы ожидаем, что проведение выборов будет оценено на самом высоком уровне", - заключил Додик.