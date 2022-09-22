https://ria.ru/20220922/dodik-1818599583.html
Лидер боснийских сербов: из Брюсселя перед встречей с Путиным не звонили
Лидер боснийских сербов: из Брюсселя перед встречей с Путиным не звонили - РИА Новости, 22.09.2022
Лидер боснийских сербов: из Брюсселя перед встречей с Путиным не звонили
Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на этот раз ему не поступали звонки... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:45
2022-09-22T09:45
2022-09-22T09:46
милорад додик
владимир путин
брюссель
в мире
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на этот раз ему не поступали звонки из Брюсселя, как перед ПМЭФ.Переговоры Милорада Додика и Владимира Путина прошли во вторник в Москве."Действительно, накануне визита на Петербургский экономический форум такие звонки поступали. В этот раз таких звонков не было, что показывает, что нам удалось отстоять свою решительную позицию и своим визитом на Питерский форум мы показали, что у кого-то может быть и другое мнение", - сказал политик.Он подчеркнул, что Россия является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает ей поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН.Ранее глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович сообщил РИА Новости, что Додик и Путин во время переговоров обсудят двусторонние отношения, энергетику, а также политическую ситуацию в балканском регионе и мире.
https://ria.ru/20220922/nato-1818597363.html
https://ria.ru/20220920/sotrudnichestvo-1818241291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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милорад додик, владимир путин, брюссель, в мире
Милорад Додик, Владимир Путин, Брюссель, В мире
09:45 22.09.2022 (обновлено: 09:46 22.09.2022)
Лидер боснийских сербов: из Брюсселя перед встречей с Путиным не звонили
Лидер боснийских сербов Додик: звонки из Брюсселя перед встречей с Путиным не поступали
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на этот раз ему не поступали звонки из Брюсселя, как перед ПМЭФ.
Переговоры Милорада Додика
и Владимира Путина
прошли во вторник в Москве.
"Действительно, накануне визита на Петербургский экономический форум такие звонки поступали. В этот раз таких звонков не было, что показывает, что нам удалось отстоять свою решительную позицию и своим визитом на Питерский форум мы показали, что у кого-то может быть и другое мнение", - сказал политик.
Он подчеркнул, что Россия является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает ей поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН.
"Когда со стороны англичан было выдвинуто предложение через резолюцию обозначить сербский народ как народ, который совершил геноцид в ХХ веке, РФ выступила против данного решения и мы, безусловно, этого никогда не забудем", - отметил Додик.
Ранее глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович сообщил РИА Новости, что Додик и Путин во время переговоров обсудят двусторонние отношения, энергетику, а также политическую ситуацию в балканском регионе и мире.