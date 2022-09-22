https://ria.ru/20220922/dodik-1818599583.html

Лидер боснийских сербов: из Брюсселя перед встречей с Путиным не звонили

Лидер боснийских сербов: из Брюсселя перед встречей с Путиным не звонили - РИА Новости, 22.09.2022

Лидер боснийских сербов: из Брюсселя перед встречей с Путиным не звонили

Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на этот раз ему не поступали звонки... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:45

2022-09-22T09:45

2022-09-22T09:46

милорад додик

владимир путин

брюссель

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817868190_0:364:2992:2047_1920x0_80_0_0_b2fd38b2fa86a76f8d24b4465d30299a.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на этот раз ему не поступали звонки из Брюсселя, как перед ПМЭФ.Переговоры Милорада Додика и Владимира Путина прошли во вторник в Москве."Действительно, накануне визита на Петербургский экономический форум такие звонки поступали. В этот раз таких звонков не было, что показывает, что нам удалось отстоять свою решительную позицию и своим визитом на Питерский форум мы показали, что у кого-то может быть и другое мнение", - сказал политик.Он подчеркнул, что Россия является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает ей поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН.Ранее глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович сообщил РИА Новости, что Додик и Путин во время переговоров обсудят двусторонние отношения, энергетику, а также политическую ситуацию в балканском регионе и мире.

https://ria.ru/20220922/nato-1818597363.html

https://ria.ru/20220920/sotrudnichestvo-1818241291.html

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

милорад додик, владимир путин, брюссель, в мире