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Лидер боснийских сербов: из Брюсселя перед встречей с Путиным не звонили - РИА Новости, 22.09.2022
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Лидер боснийских сербов: из Брюсселя перед встречей с Путиным не звонили
Лидер боснийских сербов: из Брюсселя перед встречей с Путиным не звонили - РИА Новости, 22.09.2022
Лидер боснийских сербов: из Брюсселя перед встречей с Путиным не звонили
Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на этот раз ему не поступали звонки... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:45
2022-09-22T09:46
милорад додик
владимир путин
брюссель
в мире
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на этот раз ему не поступали звонки из Брюсселя, как перед ПМЭФ.Переговоры Милорада Додика и Владимира Путина прошли во вторник в Москве."Действительно, накануне визита на Петербургский экономический форум такие звонки поступали. В этот раз таких звонков не было, что показывает, что нам удалось отстоять свою решительную позицию и своим визитом на Питерский форум мы показали, что у кого-то может быть и другое мнение", - сказал политик.Он подчеркнул, что Россия является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает ей поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН.Ранее глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович сообщил РИА Новости, что Додик и Путин во время переговоров обсудят двусторонние отношения, энергетику, а также политическую ситуацию в балканском регионе и мире.
https://ria.ru/20220922/nato-1818597363.html
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милорад додик, владимир путин, брюссель, в мире
Милорад Додик, Владимир Путин, Брюссель, В мире
09:45 22.09.2022 (обновлено: 09:46 22.09.2022)
 
Лидер боснийских сербов: из Брюсселя перед встречей с Путиным не звонили

Лидер боснийских сербов Додик: звонки из Брюсселя перед встречей с Путиным не поступали

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент РФ Владимир Путин и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на этот раз ему не поступали звонки из Брюсселя, как перед ПМЭФ.
Переговоры Милорада Додика и Владимира Путина прошли во вторник в Москве.
Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно – Додик - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 09:26
Республика Сербская не поддерживает вступление БиГ в НАТО, заявил Додик
"Действительно, накануне визита на Петербургский экономический форум такие звонки поступали. В этот раз таких звонков не было, что показывает, что нам удалось отстоять свою решительную позицию и своим визитом на Питерский форум мы показали, что у кого-то может быть и другое мнение", - сказал политик.
Он подчеркнул, что Россия является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает ей поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН.
"Когда со стороны англичан было выдвинуто предложение через резолюцию обозначить сербский народ как народ, который совершил геноцид в ХХ веке, РФ выступила против данного решения и мы, безусловно, этого никогда не забудем", - отметил Додик.
Ранее глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович сообщил РИА Новости, что Додик и Путин во время переговоров обсудят двусторонние отношения, энергетику, а также политическую ситуацию в балканском регионе и мире.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 18:15
Додик заявил, что привержен сотрудничеству с Россией
 
Милорад ДодикВладимир ПутинБрюссельВ мире
 
 
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