https://ria.ru/20220922/dodik-1818598097.html

Лидер боснийских сербов пригласил Путина посетить Баня-Луку

Лидер боснийских сербов пригласил Путина посетить Баня-Луку - РИА Новости, 22.09.2022

Лидер боснийских сербов пригласил Путина посетить Баня-Луку

Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что пригласил президента России Владимира Путина на открытие восстановленного православного РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:33

2022-09-22T09:33

2022-09-22T09:35

босния и герцеговина

россия

в мире

милорад додик

владимир путин

москва

русская православная церковь

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что пригласил президента России Владимира Путина на открытие восстановленного православного храма по проекту кремлевской церкви прошлого века в Баня-Луке."Да, нам удалось это обсудить (в ходе переговоров в Москве - ред). Это является регулярной темой наших встреч. Данный проект является очень сложным и предъявляет высокие требования к проведению. Мы от Русской православной церкви получили макет и проект церкви, которая находилась в Кремле в начале прошлого века, и строим ее по данному плану. Строительство проходит в той динамике, в которой это и было заложено. Президент Путин поинтересовался и всегда интересуется развитием данного проекта и еще раз подтвердил уже раннее озвученное желание помочь в последующем обустройстве этого храма", - рассказал Додик."Я уже ранее направлял приглашение президенту Путину посетить данное мероприятие, и он дал обещание, что приедет. Я очень надеюсь, что он сможет посетить нас, несмотря ни на что. И мы, со своей стороны, вновь и вновь готовы направить данное приглашение", - добавил он.

https://ria.ru/20220922/proekty-1818594637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

босния и герцеговина, россия, в мире, милорад додик, владимир путин, москва, русская православная церковь