09:33 22.09.2022 (обновлено: 09:35 22.09.2022)
Лидер боснийских сербов пригласил Путина посетить Баня-Луку
Лидер боснийских сербов Додик пригласил Путина посетить открытие храма в Баня-Луке
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что пригласил президента России Владимира Путина на открытие восстановленного православного храма по проекту кремлевской церкви прошлого века в Баня-Луке.
"Да, нам удалось это обсудить (в ходе переговоров в Москве - ред). Это является регулярной темой наших встреч. Данный проект является очень сложным и предъявляет высокие требования к проведению. Мы от Русской православной церкви получили макет и проект церкви, которая находилась в Кремле в начале прошлого века, и строим ее по данному плану. Строительство проходит в той динамике, в которой это и было заложено. Президент Путин поинтересовался и всегда интересуется развитием данного проекта и еще раз подтвердил уже раннее озвученное желание помочь в последующем обустройстве этого храма", - рассказал Додик.
"Я уже ранее направлял приглашение президенту Путину посетить данное мероприятие, и он дал обещание, что приедет. Я очень надеюсь, что он сможет посетить нас, несмотря ни на что. И мы, со своей стороны, вновь и вновь готовы направить данное приглашение", - добавил он.