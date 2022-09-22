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Лидер боснийских сербов пригласил Путина посетить Баня-Луку - РИА Новости, 22.09.2022
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Лидер боснийских сербов пригласил Путина посетить Баня-Луку
Лидер боснийских сербов пригласил Путина посетить Баня-Луку - РИА Новости, 22.09.2022
Лидер боснийских сербов пригласил Путина посетить Баня-Луку
Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что пригласил президента России Владимира Путина на открытие восстановленного православного РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:33
2022-09-22T09:35
босния и герцеговина
россия
в мире
милорад додик
владимир путин
москва
русская православная церковь
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что пригласил президента России Владимира Путина на открытие восстановленного православного храма по проекту кремлевской церкви прошлого века в Баня-Луке."Да, нам удалось это обсудить (в ходе переговоров в Москве - ред). Это является регулярной темой наших встреч. Данный проект является очень сложным и предъявляет высокие требования к проведению. Мы от Русской православной церкви получили макет и проект церкви, которая находилась в Кремле в начале прошлого века, и строим ее по данному плану. Строительство проходит в той динамике, в которой это и было заложено. Президент Путин поинтересовался и всегда интересуется развитием данного проекта и еще раз подтвердил уже раннее озвученное желание помочь в последующем обустройстве этого храма", - рассказал Додик."Я уже ранее направлял приглашение президенту Путину посетить данное мероприятие, и он дал обещание, что приедет. Я очень надеюсь, что он сможет посетить нас, несмотря ни на что. И мы, со своей стороны, вновь и вновь готовы направить данное приглашение", - добавил он.
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босния и герцеговина, россия, в мире, милорад додик, владимир путин, москва, русская православная церковь
Босния и Герцеговина, Россия, В мире, Милорад Додик, Владимир Путин, Москва, Русская православная церковь
09:33 22.09.2022 (обновлено: 09:35 22.09.2022)
 
Лидер боснийских сербов пригласил Путина посетить Баня-Луку

Лидер боснийских сербов Додик пригласил Путина посетить открытие храма в Баня-Луке

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что пригласил президента России Владимира Путина на открытие восстановленного православного храма по проекту кремлевской церкви прошлого века в Баня-Луке.
"Да, нам удалось это обсудить (в ходе переговоров в Москве - ред). Это является регулярной темой наших встреч. Данный проект является очень сложным и предъявляет высокие требования к проведению. Мы от Русской православной церкви получили макет и проект церкви, которая находилась в Кремле в начале прошлого века, и строим ее по данному плану. Строительство проходит в той динамике, в которой это и было заложено. Президент Путин поинтересовался и всегда интересуется развитием данного проекта и еще раз подтвердил уже раннее озвученное желание помочь в последующем обустройстве этого храма", - рассказал Додик.
"Я уже ранее направлял приглашение президенту Путину посетить данное мероприятие, и он дал обещание, что приедет. Я очень надеюсь, что он сможет посетить нас, несмотря ни на что. И мы, со своей стороны, вновь и вновь готовы направить данное приглашение", - добавил он.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 09:09
Додик пообещал, что все совместные с Россией проекты продолжатся
 
Босния и ГерцеговинаРоссияВ миреМилорад ДодикВладимир ПутинМоскваРусская православная церковь
 
 
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