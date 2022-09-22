https://ria.ru/20220922/dodik-1818586086.html
Додик заявил, что санкции против России имеют негативные последствия для ЕС
Додик заявил, что санкции против России имеют негативные последствия для ЕС - РИА Новости, 22.09.2022
Додик заявил, что санкции против России имеют негативные последствия для ЕС
Санкции Запада, введенные против России, имеют негативные последствия прежде всего для Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T06:53
2022-09-22T06:53
2022-09-22T06:53
милорад додик
россия
украина
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Санкции Запада, введенные против России, имеют негативные последствия прежде всего для Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик."Россия по-прежнему является нашим партнерским государством, несмотря на те санкции, которые были введены против России и которые имеют негативные последствия, прежде всего по отношению к тем, кто их вводил, то есть к Евросоюзу", - сказал Додик.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220922/retsessiya-1818577037.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милорад додик, россия, украина, владимир путин, в мире
Милорад Додик, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире
Додик заявил, что санкции против России имеют негативные последствия для ЕС
Член президиума БиГ Додик: антироссийские санкции имеют негативные последствия для ЕС