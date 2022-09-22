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Додик заявил, что санкции против России имеют негативные последствия для ЕС - РИА Новости, 22.09.2022
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Додик заявил, что санкции против России имеют негативные последствия для ЕС
Додик заявил, что санкции против России имеют негативные последствия для ЕС - РИА Новости, 22.09.2022
Додик заявил, что санкции против России имеют негативные последствия для ЕС
Санкции Запада, введенные против России, имеют негативные последствия прежде всего для Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T06:53
2022-09-22T06:53
милорад додик
россия
украина
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Санкции Запада, введенные против России, имеют негативные последствия прежде всего для Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик."Россия по-прежнему является нашим партнерским государством, несмотря на те санкции, которые были введены против России и которые имеют негативные последствия, прежде всего по отношению к тем, кто их вводил, то есть к Евросоюзу", - сказал Додик.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220922/retsessiya-1818577037.html
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милорад додик, россия, украина, владимир путин, в мире
Милорад Додик, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире
06:53 22.09.2022
 
Додик заявил, что санкции против России имеют негативные последствия для ЕС

Член президиума БиГ Додик: антироссийские санкции имеют негативные последствия для ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Санкции Запада, введенные против России, имеют негативные последствия прежде всего для Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик.
"Россия по-прежнему является нашим партнерским государством, несмотря на те санкции, которые были введены против России и которые имеют негативные последствия, прежде всего по отношению к тем, кто их вводил, то есть к Евросоюзу", - сказал Додик.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 01:45
Премьер Венгрии объяснил, в чем польза для ЕС от снятия санкций с России
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
 
Милорад ДодикРоссияУкраинаВладимир ПутинВ мире
 
 
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