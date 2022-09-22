https://ria.ru/20220922/dividendy-1818712086.html

"Газпром" сохраняет планы выплатить дивиденды за первое полугодие

"Газпром" сохраняет планы выплатить дивиденды за первое полугодие - РИА Новости, 22.09.2022

"Газпром" сохраняет планы выплатить дивиденды за первое полугодие

"Газпром" планирует направить на дивиденды за 6 месяцев 2022 года значительные средства, свободный денежный поток (free cash flow, FCF) покроет их даже с учётом РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:50

2022-09-22T15:50

2022-09-22T15:50

экономика

газпром

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. "Газпром" планирует направить на дивиденды за 6 месяцев 2022 года значительные средства, свободный денежный поток (free cash flow, FCF) покроет их даже с учётом роста капитальных расходов, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.Правление "Газпрома" одобрило новые редакции инвестпрограммы и бюджета на 2022 год с увеличенным объёмом освоения инвестиций и капитальными вложениями."Значительный объем средств планируется направить на выплату промежуточных дивидендов по итогам 6 месяцев 2022 года… Даже с учетом роста капитальных расходов свободный денежный поток группы "Газпром" полностью покроет дивидендные выплаты, что соответствует нашим долгосрочным принципам финансовой стабильности", - приведены слова Садыгова в Telegram-канале компании.Он уточнил, что суммарный размер дивидендных выплат, по ожиданиям, по итогам полугодия составит 1,208 триллиона рублей, или 51,03 рубля на акцию.

https://ria.ru/20220915/gazprom-1817025229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, газпром, россия