https://ria.ru/20220922/dividendy-1818712086.html
"Газпром" сохраняет планы выплатить дивиденды за первое полугодие
"Газпром" сохраняет планы выплатить дивиденды за первое полугодие - РИА Новости, 22.09.2022
"Газпром" сохраняет планы выплатить дивиденды за первое полугодие
"Газпром" планирует направить на дивиденды за 6 месяцев 2022 года значительные средства, свободный денежный поток (free cash flow, FCF) покроет их даже с учётом РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:50
2022-09-22T15:50
2022-09-22T15:50
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. "Газпром" планирует направить на дивиденды за 6 месяцев 2022 года значительные средства, свободный денежный поток (free cash flow, FCF) покроет их даже с учётом роста капитальных расходов, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.Правление "Газпрома" одобрило новые редакции инвестпрограммы и бюджета на 2022 год с увеличенным объёмом освоения инвестиций и капитальными вложениями."Значительный объем средств планируется направить на выплату промежуточных дивидендов по итогам 6 месяцев 2022 года… Даже с учетом роста капитальных расходов свободный денежный поток группы "Газпром" полностью покроет дивидендные выплаты, что соответствует нашим долгосрочным принципам финансовой стабильности", - приведены слова Садыгова в Telegram-канале компании.Он уточнил, что суммарный размер дивидендных выплат, по ожиданиям, по итогам полугодия составит 1,208 триллиона рублей, или 51,03 рубля на акцию.
https://ria.ru/20220915/gazprom-1817025229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, россия
Экономика, Газпром, Россия
"Газпром" сохраняет планы выплатить дивиденды за первое полугодие
Зампред "Газпрома" Садыгов сообщил о планах выплатить дивиденды за первое полугодие
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
"Газпром" планирует направить на дивиденды за 6 месяцев 2022 года значительные средства, свободный денежный поток (free cash flow, FCF) покроет их даже с учётом роста капитальных расходов, заявил
заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
Правление "Газпрома" одобрило новые редакции инвестпрограммы и бюджета на 2022 год с увеличенным объёмом освоения инвестиций и капитальными вложениями.
"Значительный объем средств планируется направить на выплату промежуточных дивидендов по итогам 6 месяцев 2022 года… Даже с учетом роста капитальных расходов свободный денежный поток группы "Газпром" полностью покроет дивидендные выплаты, что соответствует нашим долгосрочным принципам финансовой стабильности", - приведены слова Садыгова в Telegram-канале компании.
Он уточнил, что суммарный размер дивидендных выплат, по ожиданиям, по итогам полугодия составит 1,208 триллиона рублей, или 51,03 рубля на акцию.