https://ria.ru/20220922/diversant-1818606599.html

ФСБ показала задержание засланного Украиной диверсанта

ФСБ показала задержание засланного Украиной диверсанта - РИА Новости, 22.09.2022

ФСБ показала задержание засланного Украиной диверсанта

ФСБ опубликовала кадры задержания агента украинских спецслужб, который должен был совершить теракт на объекте нефтегазового комплекса, поставляющего... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:21

2022-09-22T10:21

2022-09-22T10:22

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

украина

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания агента украинских спецслужб, который должен был совершить теракт на объекте нефтегазового комплекса, поставляющего энергоносители в Турцию и Европу.Ранее служба сообщила о предотвращении попытки совершения "украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу". Были задержаны гражданин РФ 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ, а также четыре пособника - тоже россияне.На кадрах оперативники выходят из лесополосы на открытый участок местности и прижимают к земле сидевшего у схрона злоумышленника, а потом ведут его по руки через поле.

https://ria.ru/20220922/truby-1818585089.html

россия

украина

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места предотвращения теракта на российском газопроводе ФСБ после сообщения о предотвращении украинского теракта на трубопроводе публикует оперативное видео 2022-09-22T10:21 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина