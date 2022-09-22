https://ria.ru/20220922/diversant-1818606599.html
ФСБ показала задержание засланного Украиной диверсанта
ФСБ показала задержание засланного Украиной диверсанта - РИА Новости, 22.09.2022
ФСБ показала задержание засланного Украиной диверсанта
ФСБ опубликовала кадры задержания агента украинских спецслужб, который должен был совершить теракт на объекте нефтегазового комплекса, поставляющего... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:21
2022-09-22T10:21
2022-09-22T10:22
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818604952_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b243304d664505543bb005901bb2db4.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания агента украинских спецслужб, который должен был совершить теракт на объекте нефтегазового комплекса, поставляющего энергоносители в Турцию и Европу.Ранее служба сообщила о предотвращении попытки совершения "украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу". Были задержаны гражданин РФ 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ, а также четыре пособника - тоже россияне.На кадрах оперативники выходят из лесополосы на открытый участок местности и прижимают к земле сидевшего у схрона злоумышленника, а потом ведут его по руки через поле.
https://ria.ru/20220922/truby-1818585089.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818604952_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e00cfccf38f81acc8c9e5b3bcb7584c0.jpg
Кадры с места предотвращения теракта на российском газопроводе
ФСБ после сообщения о предотвращении украинского теракта на трубопроводе публикует оперативное видео
2022-09-22T10:21
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Украина
10:21 22.09.2022 (обновлено: 10:22 22.09.2022)
ФСБ показала задержание засланного Украиной диверсанта
ФСБ показала задержание диверсанта, который пытался подорвать трубопровод по указу Киева