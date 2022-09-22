https://ria.ru/20220922/demonstratsiya-1818717286.html

Власти Ирана ответят на протесты и беспорядки массовой демонстрацией

Власти Ирана ответят на протесты и беспорядки массовой демонстрацией - РИА Новости, 22.09.2022

Власти Ирана ответят на протесты и беспорядки массовой демонстрацией

Иранские власти проведут массовую демонстрацию после пятничной молитвы, передает агентство IRNA со ссылкой на Координационный совет по исламской пропаганде. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:59

2022-09-22T15:59

2022-09-22T16:01

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Иранские власти проведут массовую демонстрацию после пятничной молитвы, передает агентство IRNA со ссылкой на Координационный совет по исламской пропаганде.В последние два дня на улицах ряда крупных иранских городов беспрерывно проходят беспорядки и протесты после смерти Махсы Амини. В ходе них уже были убиты двое сотрудников народного ополчения "Басидж". Еще двое граждан были убиты с помощью огнестрельного и холодного оружия, около 25 человек, как сообщают иранские СМИ, получили ранения. В социальных сетях появляются видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, протестующие устраивают погромы на улицах городов, нанося ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, за последние два дня были разбиты более 60 машин скорой помощи.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели Махсы Амини. Раиси выразил соболезнования семье погибшей девушки. В понедельник к семье Махсы прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Курдистане, который также выразил ей свои соболезнования и заверил, что будет проведено точной и беспристрастное разбирательство по делу Махсы.

https://ria.ru/20220608/iran-1794120169.html

https://ria.ru/20220920/iran-1818155430.html

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