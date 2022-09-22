15:59 22.09.2022 (обновлено: 16:01 22.09.2022)
Власти Ирана ответят на протесты и беспорядки массовой демонстрацией
Власти Ирана проведут в пятницу массовую демонстрацию в ответ на протесты и беспорядки
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Иранские власти проведут массовую демонстрацию после пятничной молитвы, передает агентство IRNA со ссылкой на Координационный совет по исламской пропаганде.
"Координационный совет по исламской пропаганде объявил о проведении демонстраций по всей стране после пятничной молитвы в ответ на мятежные действия группы людей, оскорбляющих Священный Коран", - говорится в сообщении.
В последние два дня на улицах ряда крупных иранских городов беспрерывно проходят беспорядки и протесты после смерти Махсы Амини. В ходе них уже были убиты двое сотрудников народного ополчения "Басидж". Еще двое граждан были убиты с помощью огнестрельного и холодного оружия, около 25 человек, как сообщают иранские СМИ, получили ранения. В социальных сетях появляются видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, протестующие устраивают погромы на улицах городов, нанося ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, за последние два дня были разбиты более 60 машин скорой помощи.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.
Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).
Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели Махсы Амини. Раиси выразил соболезнования семье погибшей девушки. В понедельник к семье Махсы прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Курдистане, который также выразил ей свои соболезнования и заверил, что будет проведено точной и беспристрастное разбирательство по делу Махсы.
20 сентября, 14:48В ООН призвали власти Ирана расследовать гибель Махсы Амини