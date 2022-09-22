https://ria.ru/20220922/byulleten-1818684499.html

Бюллетень на референдуме в Запорожской области будет на двух языках

Бюллетень на референдуме в Запорожской области будет на двух языках - РИА Новости, 22.09.2022

Бюллетень на референдуме в Запорожской области будет на двух языках

Бюллетень на референдуме о вхождении в состав России в Запорожской области будет на двух языках - русском и украинском, заявила глава комиссии Галина Катющенко. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:30

2022-09-22T14:30

2022-09-22T15:42

референдум

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818696392_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb39a0097678701c2bd3001965a79229.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Бюллетень на референдуме о вхождении в состав России в Запорожской области будет на двух языках - русском и украинском, заявила глава комиссии Галина Катющенко."Бюллетень будет на двух языках: он имеет высокую степень защиты, подделать ее практически невозможно", - сказала журналистам Катющенко.Формулировку сотрудникам СМИ глава комиссии обещала показать позднее, поскольку она очень объемная.

https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818622086.html

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры бюллетеней к референдуму в Запорожской области Так выглядят бюллетени на референдуме в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. 2022-09-22T14:30 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

референдум, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, россия, украина, в мире