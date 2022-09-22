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Бюллетень на референдуме в Запорожской области будет на двух языках
Бюллетень на референдуме в Запорожской области будет на двух языках - РИА Новости, 22.09.2022
Бюллетень на референдуме в Запорожской области будет на двух языках
Бюллетень на референдуме о вхождении в состав России в Запорожской области будет на двух языках - русском и украинском, заявила глава комиссии Галина Катющенко. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:30
2022-09-22T14:30
2022-09-22T15:42
референдум
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Бюллетень на референдуме о вхождении в состав России в Запорожской области будет на двух языках - русском и украинском, заявила глава комиссии Галина Катющенко."Бюллетень будет на двух языках: он имеет высокую степень защиты, подделать ее практически невозможно", - сказала журналистам Катющенко.Формулировку сотрудникам СМИ глава комиссии обещала показать позднее, поскольку она очень объемная.
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Кадры бюллетеней к референдуму в Запорожской области
Так выглядят бюллетени на референдуме в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.
2022-09-22T14:30
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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референдум, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, россия, украина, в мире
Референдум, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Запорожская область, Россия, Украина, В мире
14:30 22.09.2022 (обновлено: 15:42 22.09.2022)
Бюллетень на референдуме в Запорожской области будет на двух языках
Бюллетень на референдуме в Запорожской области будет на русском и украинском языках