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Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета - РИА Новости, 22.09.2022
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Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета
Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета - РИА Новости, 22.09.2022
Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета
Правительство одобрило проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, сообщается в Telegram-канале кабинета министров. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:17
2022-09-22T18:31
бюджет
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство одобрило проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, сообщается в Telegram-канале кабинета министров."При формировании главного финансового документа кабмин исходил из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президента", — отмечается там.Ранее на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проект бюджета на следующие три года предусматривает сбалансированную бюджетную политику с поддержанием спроса и уверенный рост экономики на уровне выше двух процентов. По его словам, правительство ожидает, что общий объем поступлений в 2023 году в объеме превысит 26 триллионов 130 миллиардов рублей. В номинальном выражении это меньше, чем в текущем году, но существенно больше, чем в предыдущем, уточнил Мишустин. Расходы, по сравнению с этим годом, немного увеличатся — до 29 триллионов 56 миллиардов рублей. В течение всего периода бюджет будет дефицитным. Основным источником его покрытия станут государственные заимствования.
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бюджет, экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф
Бюджет, Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ
17:17 22.09.2022 (обновлено: 18:31 22.09.2022)
 
Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета

Правительство одобрило проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство одобрило проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, сообщается в Telegram-канале кабинета министров.
"При формировании главного финансового документа кабмин исходил из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президента", — отмечается там.
Ранее на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проект бюджета на следующие три года предусматривает сбалансированную бюджетную политику с поддержанием спроса и уверенный рост экономики на уровне выше двух процентов.
По его словам, правительство ожидает, что общий объем поступлений в 2023 году в объеме превысит 26 триллионов 130 миллиардов рублей. В номинальном выражении это меньше, чем в текущем году, но существенно больше, чем в предыдущем, уточнил Мишустин. Расходы, по сравнению с этим годом, немного увеличатся — до 29 триллионов 56 миллиардов рублей. В течение всего периода бюджет будет дефицитным. Основным источником его покрытия станут государственные заимствования.
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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БюджетЭкономикаМихаил МишустинРоссияПравительство РФ
 
 
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