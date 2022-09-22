https://ria.ru/20220922/byudzhet-1818744576.html

Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета

Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета - РИА Новости, 22.09.2022

Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета

Правительство одобрило проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, сообщается в Telegram-канале кабинета министров. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:17

2022-09-22T17:17

2022-09-22T18:31

бюджет

экономика

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство одобрило проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, сообщается в Telegram-канале кабинета министров."При формировании главного финансового документа кабмин исходил из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президента", — отмечается там.Ранее на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проект бюджета на следующие три года предусматривает сбалансированную бюджетную политику с поддержанием спроса и уверенный рост экономики на уровне выше двух процентов. По его словам, правительство ожидает, что общий объем поступлений в 2023 году в объеме превысит 26 триллионов 130 миллиардов рублей. В номинальном выражении это меньше, чем в текущем году, но существенно больше, чем в предыдущем, уточнил Мишустин. Расходы, по сравнению с этим годом, немного увеличатся — до 29 триллионов 56 миллиардов рублей. В течение всего периода бюджет будет дефицитным. Основным источником его покрытия станут государственные заимствования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бюджет, экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф