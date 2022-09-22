https://ria.ru/20220922/byudzhet-1818679135.html

Проект бюджета учитывает многие вызовы для России, заявил Мишустин

Проект бюджета учитывает многие вызовы для России, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.09.2022

Проект бюджета учитывает многие вызовы для России, заявил Мишустин

Проект бюджета РФ на 2023-2025 годы учитывает многие вызовы, стоящие перед Россией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:15

2022-09-22T14:15

2022-09-22T14:23

россия

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2023-2025 годы учитывает многие вызовы, стоящие перед Россией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством в четверг."Проект бюджета учитывает многие вызовы. Против России были введены масштабные санкции, что потребовало выработки быстрых и оперативных ответных решений, проведения дополнительных мероприятий по поддержке наиболее пострадавших отраслей и уязвимых категорий граждан, запуска трансформации многих деловых процессов, обновления логистических торговых цепочек", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что в период подготовки бюджета правительство подробно проработало все возможные риски и получило одобрение президента РФ по основным параметрам.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что масштаб санкций в отношении РФ ставит непростые задачи под формирование бюджета, он будет непростым, но российские власти абсолютно точно найдут решения для выполнения главных задач.

https://ria.ru/20220922/byudzhet-1818677897.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, михаил мишустин