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Дефицит бюджета России в 2022 году составит 1,3 триллиона рублей
Дефицит бюджета России в 2022 году составит 1,3 триллиона рублей - РИА Новости, 22.09.2022
Дефицит бюджета России в 2022 году составит 1,3 триллиона рублей
Дефицит бюджета России в 2022 году составит 0,9% ВВП, или 1,313 триллиона рублей, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:11
2022-09-22T14:11
2022-09-22T14:51
россия
экономика
бюджет
ввп
дефицит
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета России в 2022 году составит 0,9% ВВП, или 1,313 триллиона рублей, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что в текущем году доходы федерального бюджета составят 27,693 триллиона рублей, расходы - 29 триллионов. В том числе нефтегазовые доходы составят 11,666 триллиона рублей, ненефтегазовые - 16 триллионов.Таким образом, дефицит бюджета составит 1,313 триллиона рублей, или 0,9% ВВП. При этом ненефтегазовый дефицит бюджета в текущем году ожидается на уровне 8,9% ВВП, или 12,979 триллиона рублей.В период 2023, 2024 и 2025 годов бюджет РФ также будет исполняться с дефицитом. Он составит 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей, 1,4% ВВП, или 2,193 триллиона, и 0,7% ВВП, или 1,264 триллиона соответственно.Ненефтегазовый дефицит бюджета будет постепенно снижаться до 7,9% ВВП, или 11,864 триллиона рублей, в 2023 году, 6,8% ВВП, или 10,849 триллиона, в 2024 году и 5,7% ВВП, или 9,753 триллиона, в 2025 году.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, бюджет, ввп, дефицит
Россия, Экономика, Бюджет, ВВП, Дефицит
14:11 22.09.2022 (обновлено: 14:51 22.09.2022)
Дефицит бюджета России в 2022 году составит 1,3 триллиона рублей
Дефицит бюджета России в 2022 году составит 0,9 процента ВВП или 1,3 триллиона рублей
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета России в 2022 году составит 0,9% ВВП, или 1,313 триллиона рублей, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что в текущем году доходы федерального бюджета составят 27,693 триллиона рублей, расходы - 29 триллионов. В том числе нефтегазовые доходы составят 11,666 триллиона рублей, ненефтегазовые - 16 триллионов.
Таким образом, дефицит бюджета составит 1,313 триллиона рублей, или 0,9% ВВП. При этом ненефтегазовый дефицит бюджета в текущем году ожидается на уровне 8,9% ВВП, или 12,979 триллиона рублей.
В период 2023, 2024 и 2025 годов бюджет РФ также будет исполняться с дефицитом. Он составит 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей, 1,4% ВВП, или 2,193 триллиона, и 0,7% ВВП, или 1,264 триллиона соответственно.
Ненефтегазовый дефицит бюджета будет постепенно снижаться до 7,9% ВВП, или 11,864 триллиона рублей, в 2023 году, 6,8% ВВП, или 10,849 триллиона, в 2024 году и 5,7% ВВП, или 9,753 триллиона, в 2025 году.