https://ria.ru/20220922/byudzhet-1818677897.html

Дефицит бюджета России в 2022 году составит 1,3 триллиона рублей

Дефицит бюджета России в 2022 году составит 1,3 триллиона рублей - РИА Новости, 22.09.2022

Дефицит бюджета России в 2022 году составит 1,3 триллиона рублей

Дефицит бюджета России в 2022 году составит 0,9% ВВП, или 1,313 триллиона рублей, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:11

2022-09-22T14:11

2022-09-22T14:51

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дефицит

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета России в 2022 году составит 0,9% ВВП, или 1,313 триллиона рублей, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что в текущем году доходы федерального бюджета составят 27,693 триллиона рублей, расходы - 29 триллионов. В том числе нефтегазовые доходы составят 11,666 триллиона рублей, ненефтегазовые - 16 триллионов.Таким образом, дефицит бюджета составит 1,313 триллиона рублей, или 0,9% ВВП. При этом ненефтегазовый дефицит бюджета в текущем году ожидается на уровне 8,9% ВВП, или 12,979 триллиона рублей.В период 2023, 2024 и 2025 годов бюджет РФ также будет исполняться с дефицитом. Он составит 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей, 1,4% ВВП, или 2,193 триллиона, и 0,7% ВВП, или 1,264 триллиона соответственно.Ненефтегазовый дефицит бюджета будет постепенно снижаться до 7,9% ВВП, или 11,864 триллиона рублей, в 2023 году, 6,8% ВВП, или 10,849 триллиона, в 2024 году и 5,7% ВВП, или 9,753 триллиона, в 2025 году.

https://ria.ru/20220922/posobie-1818680923.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, бюджет, ввп, дефицит