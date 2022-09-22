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В Бурятии начали выдавать повестки в рамках частичной мобилизации

В Бурятии начали выдавать повестки в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022

В Бурятии начали выдавать повестки в рамках частичной мобилизации

В Бурятии начали выдавать повестки в рамках частичной мобилизации, сообщил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T05:45

2022-09-22T05:45

2022-09-22T05:45

алексей цыденов

россия

общество

республика бурятия

частичная мобилизация в россии

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КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости. В Бурятии начали выдавать повестки в рамках частичной мобилизации, сообщил глава республики Алексей Цыденов.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Повестки, связанные с частичной мобилизацией, стали выдавать только 21 сентября после 20.00 (время местное). В них указано время прибытия на сборные пункты 6.00, 8.00 или 9 часов утра 22 сентября. И это уже призывные повестки", - написал Цыденов.Он отметил, что все повестки до 21 сентября до 18.00 не связаны с мобилизацией. С помощью таких повесток ведется учет сведений о резерве и его составе, проводится учеба и подготовка. В четверг все эти повестки были аннулированы призывной комиссией республики, отметил глава республики.

россия

республика бурятия

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Максим Горбачев

алексей цыденов, россия, общество, республика бурятия, частичная мобилизация в россии