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В Бурятии начали выдавать повестки в рамках частичной мобилизации
В Бурятии начали выдавать повестки в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
В Бурятии начали выдавать повестки в рамках частичной мобилизации
В Бурятии начали выдавать повестки в рамках частичной мобилизации, сообщил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T05:45
2022-09-22T05:45
2022-09-22T05:45
алексей цыденов
россия
общество
республика бурятия
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости. В Бурятии начали выдавать повестки в рамках частичной мобилизации, сообщил глава республики Алексей Цыденов.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Повестки, связанные с частичной мобилизацией, стали выдавать только 21 сентября после 20.00 (время местное). В них указано время прибытия на сборные пункты 6.00, 8.00 или 9 часов утра 22 сентября. И это уже призывные повестки", - написал Цыденов.Он отметил, что все повестки до 21 сентября до 18.00 не связаны с мобилизацией. С помощью таких повесток ведется учет сведений о резерве и его составе, проводится учеба и подготовка. В четверг все эти повестки были аннулированы призывной комиссией республики, отметил глава республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей цыденов, россия, общество, республика бурятия, частичная мобилизация в россии
Алексей Цыденов, Россия, Общество, Республика Бурятия, Частичная мобилизация в России
В Бурятии начали выдавать повестки в рамках частичной мобилизации
Цыденов сообщил, что в Бурятии начали выдавать повестки в рамках частичной мобилизации
КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости. В Бурятии начали выдавать повестки в рамках частичной мобилизации, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
"Повестки, связанные с частичной мобилизацией, стали выдавать только 21 сентября после 20.00 (время местное). В них указано время прибытия на сборные пункты 6.00, 8.00 или 9 часов утра 22 сентября. И это уже призывные повестки", - написал Цыденов.
Он отметил, что все повестки до 21 сентября до 18.00 не связаны с мобилизацией. С помощью таких повесток ведется учет сведений о резерве и его составе, проводится учеба и подготовка. В четверг все эти повестки были аннулированы призывной комиссией республики, отметил глава республики.