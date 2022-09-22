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Лавров призвал опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/bucha-1818773332.html
Лавров призвал опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче
Лавров призвал опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров призвал опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Совета Безопасности ООН по Украине призвал западные страны и генсека ООН Антониу Гутерреша опубликовать имена людей, чьи трупы РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:52
2022-09-22T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
совет безопасности оон
оон
россия
украина
буча
сергей лавров
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Совета Безопасности ООН по Украине призвал западные страны и генсека ООН Антониу Гутерреша опубликовать имена людей, чьи трупы были показаны в Буче."Я еще раз обращаюсь в присутствии генерального секретаря и уважаемых министров: пожалуйста, добейтесь от украинских властей, чтобы они сделали элементарный шаг - опубликовали имена тех людей, чьи трупы были показаны в городе Буча. Я об этом прошу уже не один месяц, никто не слышит, никто не хочет реагировать. Уважаемый господин генеральный секретарь, хотя бы вы употребите свой авторитет, пожалуйста. Я думаю, всем будет полезно разобраться с этим эпизодом", - сказал он, выступая на заседании СБ.В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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украина
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в мире, совет безопасности оон, оон, россия, украина, буча, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киевская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Совет Безопасности ООН, ООН, Россия, Украина, Буча, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Киевская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:52 22.09.2022 (обновлено: 19:01 22.09.2022)
 
Лавров призвал опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче

Лавров призвал Запад и ООН опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Совета Безопасности ООН по Украине призвал западные страны и генсека ООН Антониу Гутерреша опубликовать имена людей, чьи трупы были показаны в Буче.
"Я еще раз обращаюсь в присутствии генерального секретаря и уважаемых министров: пожалуйста, добейтесь от украинских властей, чтобы они сделали элементарный шаг - опубликовали имена тех людей, чьи трупы были показаны в городе Буча. Я об этом прошу уже не один месяц, никто не слышит, никто не хочет реагировать. Уважаемый господин генеральный секретарь, хотя бы вы употребите свой авторитет, пожалуйста. Я думаю, всем будет полезно разобраться с этим эпизодом", - сказал он, выступая на заседании СБ.
В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСовет Безопасности ООНООНРоссияУкраинаБучаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Киевская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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