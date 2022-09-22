https://ria.ru/20220922/bucha-1818773332.html
Лавров призвал опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче
Лавров призвал опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров призвал опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Совета Безопасности ООН по Украине призвал западные страны и генсека ООН Антониу Гутерреша опубликовать имена людей, чьи трупы РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:52
2022-09-22T18:52
2022-09-22T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
совет безопасности оон
оон
россия
украина
буча
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781559953_565:0:2595:1142_1920x0_80_0_0_4b622d16f470b8dc851b5951b6eb8d7f.jpg
ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Совета Безопасности ООН по Украине призвал западные страны и генсека ООН Антониу Гутерреша опубликовать имена людей, чьи трупы были показаны в Буче."Я еще раз обращаюсь в присутствии генерального секретаря и уважаемых министров: пожалуйста, добейтесь от украинских властей, чтобы они сделали элементарный шаг - опубликовали имена тех людей, чьи трупы были показаны в городе Буча. Я об этом прошу уже не один месяц, никто не слышит, никто не хочет реагировать. Уважаемый господин генеральный секретарь, хотя бы вы употребите свой авторитет, пожалуйста. Я думаю, всем будет полезно разобраться с этим эпизодом", - сказал он, выступая на заседании СБ.В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
https://ria.ru/20220901/bucha-1813719373.html
россия
украина
буча
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781559953_42:0:2618:1931_1920x0_80_0_0_a1d00244b5e1c841a9c61f648850c63a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, совет безопасности оон, оон, россия, украина, буча, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киевская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Совет Безопасности ООН, ООН, Россия, Украина, Буча, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Киевская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:52 22.09.2022 (обновлено: 19:01 22.09.2022)
Лавров призвал опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче
Лавров призвал Запад и ООН опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче