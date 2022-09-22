https://ria.ru/20220922/bucha-1818773332.html

Лавров призвал опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче

Лавров призвал опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче - РИА Новости, 22.09.2022

Лавров призвал опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Совета Безопасности ООН по Украине призвал западные страны и генсека ООН Антониу Гутерреша опубликовать имена людей, чьи трупы РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:52

2022-09-22T18:52

2022-09-22T19:01

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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сергей лавров

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Совета Безопасности ООН по Украине призвал западные страны и генсека ООН Антониу Гутерреша опубликовать имена людей, чьи трупы были показаны в Буче."Я еще раз обращаюсь в присутствии генерального секретаря и уважаемых министров: пожалуйста, добейтесь от украинских властей, чтобы они сделали элементарный шаг - опубликовали имена тех людей, чьи трупы были показаны в городе Буча. Я об этом прошу уже не один месяц, никто не слышит, никто не хочет реагировать. Уважаемый господин генеральный секретарь, хотя бы вы употребите свой авторитет, пожалуйста. Я думаю, всем будет полезно разобраться с этим эпизодом", - сказал он, выступая на заседании СБ.В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

https://ria.ru/20220901/bucha-1813719373.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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