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Володин высказался о частичной мобилизации депутатов - РИА Новости, 22.09.2022
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Володин высказался о частичной мобилизации депутатов
Володин высказался о частичной мобилизации депутатов - РИА Новости, 22.09.2022
Володин высказался о частичной мобилизации депутатов
У депутатов нет никакой брони от объявленной в России частичной мобилизации, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:17
2022-09-22T10:36
вячеслав володин
россия
политика
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. У депутатов нет никакой брони от объявленной в России частичной мобилизации, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Володин напомнил, что с начала специальной военной операции в Донбассе находятся депутат Адам Делимханов, возглавляющий добровольцев Чечни, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие члены парламента.Владимир Путин накануне выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации. Президент подчеркнул, что это решение в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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вячеслав володин, россия, политика, частичная мобилизация в россии
Вячеслав Володин, Россия, Политика, Частичная мобилизация в России
08:17 22.09.2022 (обновлено: 10:36 22.09.2022)
 
Володин высказался о частичной мобилизации депутатов

Спикер Госдумы Володин: никакой брони у депутатов по частичной мобилизации нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. У депутатов нет никакой брони от объявленной в России частичной мобилизации, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет", — говорится в публикации.
Володин напомнил, что с начала специальной военной операции в Донбассе находятся депутат Адам Делимханов, возглавляющий добровольцев Чечни, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие члены парламента.
Владимир Путин накануне выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации. Президент подчеркнул, что это решение в полной мере адекватно нынешним угрозам.
 
Вячеслав ВолодинРоссияПолитикаЧастичная мобилизация в России
 
 
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