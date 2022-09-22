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Володин высказался о частичной мобилизации депутатов

Володин высказался о частичной мобилизации депутатов - РИА Новости, 22.09.2022

Володин высказался о частичной мобилизации депутатов

У депутатов нет никакой брони от объявленной в России частичной мобилизации, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T08:17

2022-09-22T08:17

2022-09-22T10:36

вячеслав володин

россия

политика

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. У депутатов нет никакой брони от объявленной в России частичной мобилизации, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Володин напомнил, что с начала специальной военной операции в Донбассе находятся депутат Адам Делимханов, возглавляющий добровольцев Чечни, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие члены парламента.Владимир Путин накануне выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации. Президент подчеркнул, что это решение в полной мере адекватно нынешним угрозам.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, россия, политика, частичная мобилизация в россии