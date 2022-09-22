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Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России - РИА Новости, 22.09.2022
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Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России
Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России - РИА Новости, 22.09.2022
Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России
США и их союзники продолжат поддержку Украины, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, посвященном частичной мобилизации в России. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T02:54
2022-09-22T02:54
в мире
энтони блинкен
россия
сша
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нато
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. США и их союзники продолжат поддержку Украины, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, посвященном частичной мобилизации в России.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения."Мы продолжим находиться вместе с Украиной и ее людьми. Вместе мы предоставили Украине последовательную и значительную помощь для обороны, и мы продолжим поддержку украинских граждан так долго, как это потребуется", - заявил Блинкен.Ранее Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.
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в мире, энтони блинкен, россия, сша, украина, нато
В мире, Энтони Блинкен, Россия, США, Украина, НАТО
02:54 22.09.2022
 
Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России

Госсекретарь Блинкен: США продолжат поддержку Украины, несмотря на мобилизацию в России

© AP Photo / Andrew Harnik, PoolГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik, Pool
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. США и их союзники продолжат поддержку Украины, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, посвященном частичной мобилизации в России.
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.
"Мы продолжим находиться вместе с Украиной и ее людьми. Вместе мы предоставили Украине последовательную и значительную помощь для обороны, и мы продолжим поддержку украинских граждан так долго, как это потребуется", - заявил Блинкен.
Ранее Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 16:23
В НАТО прокомментировали объявление о частичной мобилизации в России
 
В миреЭнтони БлинкенРоссияСШАУкраинаНАТО
 
 
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