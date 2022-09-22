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Премию президента РЕК "Пушке" за благотворительность вручат в Петербурге - РИА Новости, 22.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220922/blagotvoritelnost-1818623150.html
Премию президента РЕК "Пушке" за благотворительность вручат в Петербурге
Премию президента РЕК "Пушке" за благотворительность вручат в Петербурге - РИА Новости, 22.09.2022
Премию президента РЕК "Пушке" за благотворительность вручат в Петербурге
Премию президента Российского еврейского конгресса "Пушке" за благотворительность вручат в четверг, в преддверии Рош а-Шана (иудейский Новый год), на приеме в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:25
2022-09-22T11:25
религия
юрий каннер
санкт-петербург
россия
российский еврейский конгресс
религия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премию президента Российского еврейского конгресса "Пушке" за благотворительность вручат в четверг, в преддверии Рош а-Шана (иудейский Новый год), на приеме в Николаевском дворце в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЕК."Премия "Пушке" - это знак признания региональным общинам - участникам проекта РЕК "Попечительские советы" - тем, кто благодаря внедрению всех наших рекомендаций добился максимального прироста благотворительных пожертвований за год", - рассказал РИА Новости президент РЕК Юрий Каннер.Он отметил, что премию в этом году получит лишь одна община, но в следующие годы число лауреатов может увеличиться. "Я очень рад, что выстроенная нами система еврейской благотворительности в России подтвердила свою устойчивость и создает новых лидеров. Здесь как и в жизни: успехам детей и внуков мы радуемся больше, чем своим собственным победам. На идише это чувство называется "нахэс" - удовольствие и радость наблюдать, как созданное тобой детище развивается и растет", - отметил Каннер.Президент РЕК подчеркнул, что мероприятие пройдет в преддверии Рош а-Шана - еврейского Нового года, 5783-го, наступление которого в этом году выпадает на вечер 25 сентября. В ознаменование еврейского новолетия главный раввин Санкт-Петербурга Менахем Певзнер будет трубить в бараний рог "шофар", а гостям будут предложены новогодние угощения - мед и яблоки.На вечере состоится премьера выступления на иврите и идише ансамбля Music for a while, также пройдет презентация фотовыставки о жизни подопечных еврейской благотворительной организации "Ева". Как сообщили РИА-Новости в РЕК, все собранные средства будут направлены на покупку жизненно важных лекарств для пожилых подопечных "Евы", многие из которых пережили блокаду и Холокост."Ева" - первая еврейская благотворительная организация Санкт-Петербурга, созданная волонтёрами в 1989 году. Сегодня здесь обслуживаются более 2000 пожилых людей, о них заботятся более 600 патронажных работников и волонтеров. В "Еве" действует благотворительная столовая, библиотека, единственный в городе музей Холокоста, проводятся регулярные хоровые и танцевальные классы, лекции, концерты и экскурсии. Работает дневной центр для пожилых людей.
https://ria.ru/20211123/ksenofobiya-1760297834.html
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юрий каннер, санкт-петербург, россия, российский еврейский конгресс, религия
Религия, Юрий Каннер, Санкт-Петербург, Россия, Российский еврейский конгресс, Религия
11:25 22.09.2022
 

Премию президента РЕК "Пушке" за благотворительность вручат в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВид на разведенный Дворцовый мост и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге
Вид на разведенный Дворцовый мост и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премию президента Российского еврейского конгресса "Пушке" за благотворительность вручат в четверг, в преддверии Рош а-Шана (иудейский Новый год), на приеме в Николаевском дворце в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЕК.
"Премия "Пушке" - это знак признания региональным общинам - участникам проекта РЕК "Попечительские советы" - тем, кто благодаря внедрению всех наших рекомендаций добился максимального прироста благотворительных пожертвований за год", - рассказал РИА Новости президент РЕК Юрий Каннер.
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Он отметил, что премию в этом году получит лишь одна община, но в следующие годы число лауреатов может увеличиться. "Я очень рад, что выстроенная нами система еврейской благотворительности в России подтвердила свою устойчивость и создает новых лидеров. Здесь как и в жизни: успехам детей и внуков мы радуемся больше, чем своим собственным победам. На идише это чувство называется "нахэс" - удовольствие и радость наблюдать, как созданное тобой детище развивается и растет", - отметил Каннер.
Президент РЕК подчеркнул, что мероприятие пройдет в преддверии Рош а-Шана - еврейского Нового года, 5783-го, наступление которого в этом году выпадает на вечер 25 сентября. В ознаменование еврейского новолетия главный раввин Санкт-Петербурга Менахем Певзнер будет трубить в бараний рог "шофар", а гостям будут предложены новогодние угощения - мед и яблоки.
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На вечере состоится премьера выступления на иврите и идише ансамбля Music for a while, также пройдет презентация фотовыставки о жизни подопечных еврейской благотворительной организации "Ева". Как сообщили РИА-Новости в РЕК, все собранные средства будут направлены на покупку жизненно важных лекарств для пожилых подопечных "Евы", многие из которых пережили блокаду и Холокост.
"Ева" - первая еврейская благотворительная организация Санкт-Петербурга, созданная волонтёрами в 1989 году. Сегодня здесь обслуживаются более 2000 пожилых людей, о них заботятся более 600 патронажных работников и волонтеров. В "Еве" действует благотворительная столовая, библиотека, единственный в городе музей Холокоста, проводятся регулярные хоровые и танцевальные классы, лекции, концерты и экскурсии. Работает дневной центр для пожилых людей.
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