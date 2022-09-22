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Российские ученые рассказали, почему вода может вызывать старение - РИА Новости, 22.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220922/bfu-1818435720.html
Российские ученые рассказали, почему вода может вызывать старение
Российские ученые рассказали, почему вода может вызывать старение - РИА Новости, 22.09.2022
Российские ученые рассказали, почему вода может вызывать старение
Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта и Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова выяснили, что попадание в организм... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T03:00
2022-09-22T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
балтийский федеральный университет
россия
калининград
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта и Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова выяснили, что попадание в организм соединений кремния в составе питьевой воды или биологически активных добавок может вызвать иммунный ответ организма в виде системного воспаления и запустить процесс преждевременного старения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Кремний является вторым химическим элементом (после кислорода) по распространенности в земной коре. Его соединения содержатся во всех тканях человека, животных и растений, а также в составе многих минералов. Силикаты можно обнаружить во всех породах, почвах и водах, откуда они попадают в живые организмы, рассказали ученые. Однако существуют так называемые “кремневые провинции” – местности, где раньше были древние моря. На этих территориях концентрация кремния в природных водах превышает 12 мг/л, что до недавнего времени соответствовало верхней границе нормы (прим.ред. — с 2021 года она увеличилась вдвое). Такие районы есть, например, в Чувашии, где и были начаты наблюдения. За последние 20 лет широкую популярность приобрели БАДы и способы искусственного обогащения силикатами питьевой воды.По словам исследователей, они изучали влияние воды, обогащенной солями кремния, на организм лабораторных животных. Они многократно повторяли длительные эксперименты, чтобы убедиться в достоверности результатов. Ученые выяснили, что кремний всасывается в кишечнике из водорастворимых силикатов и оказывает системное действие на организм. Результаты, полученные на животных, не менялись от вида к виду, а значит, они применимы и для людей, по крайней мере, в области иммунной системы и микрофлоры кишечника.Также она акцентировала внимание на том, что остановить запущенное на клеточном уровне системное воспаление при современном развитии медицины невозможно.Ученые отмечают, что на результаты эксперимента уже опираются специалисты из разных областей — морфологи, гигиенисты, практические врачи.“Если один грамотный врач хорошо объяснит пациентам, что применение добавок, содержащих биоусвояемый кремний, небезопасно для здоровья, это уже будет чья-то спасенная жизнь. То же касается и профилактической медицины – надеюсь, диетологи будут осмотрительнее с назначением кремнийсодержащих препаратов. А самое перспективное направление сейчас — разработка фильтров для воды, которые задерживали бы силикаты, но это небыстрый процесс”, — объясняет Гордова.Фундаментальное исследование продлилось почти 20 лет. Соавторами стали заведующий кафедрой медицинской биологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова, профессор Сергей Сапожников и профессор кафедры Валентина Сергеева.
https://ria.ru/20220809/tpu-1807971259.html
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россия
калининград
чувашская республика (чувашия)
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навигатор абитуриента, университетская наука, балтийский федеральный университет, россия, калининград, чувашская республика (чувашия)
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Балтийский федеральный университет, Россия, Калининград, Чувашская Республика (Чувашия)
03:00 22.09.2022
 

Российские ученые рассказали, почему вода может вызывать старение

© РИА Новости / Руслан КривобокАнализ качества воды в лаборатории
Анализ качества воды в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта и Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова выяснили, что попадание в организм соединений кремния в составе питьевой воды или биологически активных добавок может вызвать иммунный ответ организма в виде системного воспаления и запустить процесс преждевременного старения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Кремний является вторым химическим элементом (после кислорода) по распространенности в земной коре. Его соединения содержатся во всех тканях человека, животных и растений, а также в составе многих минералов. Силикаты можно обнаружить во всех породах, почвах и водах, откуда они попадают в живые организмы, рассказали ученые.
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Однако существуют так называемые “кремневые провинции” – местности, где раньше были древние моря. На этих территориях концентрация кремния в природных водах превышает 12 мг/л, что до недавнего времени соответствовало верхней границе нормы (прим.ред. — с 2021 года она увеличилась вдвое). Такие районы есть, например, в Чувашии, где и были начаты наблюдения. За последние 20 лет широкую популярность приобрели БАДы и способы искусственного обогащения силикатами питьевой воды.
По словам исследователей, они изучали влияние воды, обогащенной солями кремния, на организм лабораторных животных. Они многократно повторяли длительные эксперименты, чтобы убедиться в достоверности результатов.
Ученые выяснили, что кремний всасывается в кишечнике из водорастворимых силикатов и оказывает системное действие на организм. Результаты, полученные на животных, не менялись от вида к виду, а значит, они применимы и для людей, по крайней мере, в области иммунной системы и микрофлоры кишечника.

“Ежедневное поступление кремния с питьевой водой в концентрации 10 мг/л, если пить по потребности, через несколько месяцев инициирует иммунологическое воспаление и ускорит естественное старение организма. Сейчас в англоязычной научной литературе есть термин “inflammaging” — старение, которое вызвано системным воспалением. Исследование причин, которые вызывают такое воспаление, — одно из передовых направлений современной науки, и вот мы как раз и нашли одну из этих причин”, — рассказала доцент кафедры фундаментальной медицины Медицинского института БФУ им. И. Канта, кандидат медицинских наук Валентина Гордова.

© Фото : Валентина Гордова

тимус крысы, получавшей питьевую воду с соединением кремния в течение девяти месяцев: А – в корковом веществе дольки тимуса видно скопление жировых клеток. Б – обеднение лимфоцитами коркового вещества дольки тимуса, расширение междольковой корковой перегородки

Тимус крысы, получавшей питьевую воду с соединением кремния в течение девяти месяцев: А – в корковом веществе дольки тимуса видно скопление жировых клеток. Б – обеднение лимфоцитами коркового вещества дольки тимуса, расширение междольковой корковой перегородки
1 из 2

тимус крысы, получавшей питьевую воду с соединением кремния в течение девяти месяцев: А – в корковом веществе дольки тимуса видно скопление жировых клеток. Б – обеднение лимфоцитами коркового вещества дольки тимуса, расширение междольковой корковой перегородки

© Фото : Валентина Гордова
© Фото : Алсултани Хайдер, пресс-служба БФУ им. И.Кантадоцент кафедры фундаментальной медицины медицинского института БФУ им. И. Канта Валентина Гордова
доцент кафедры фундаментальной медицины медицинского института БФУ им. И. Канта Валентина Гордова
2 из 2
доцент кафедры фундаментальной медицины медицинского института БФУ им. И. Канта Валентина Гордова
© Фото : Алсултани Хайдер, пресс-служба БФУ им. И.Канта
1 из 2

тимус крысы, получавшей питьевую воду с соединением кремния в течение девяти месяцев: А – в корковом веществе дольки тимуса видно скопление жировых клеток. Б – обеднение лимфоцитами коркового вещества дольки тимуса, расширение междольковой корковой перегородки

© Фото : Валентина Гордова
2 из 2
доцент кафедры фундаментальной медицины медицинского института БФУ им. И. Канта Валентина Гордова
© Фото : Алсултани Хайдер, пресс-служба БФУ им. И.Канта
Также она акцентировала внимание на том, что остановить запущенное на клеточном уровне системное воспаление при современном развитии медицины невозможно.
Ученые отмечают, что на результаты эксперимента уже опираются специалисты из разных областей — морфологи, гигиенисты, практические врачи.
“Если один грамотный врач хорошо объяснит пациентам, что применение добавок, содержащих биоусвояемый кремний, небезопасно для здоровья, это уже будет чья-то спасенная жизнь. То же касается и профилактической медицины – надеюсь, диетологи будут осмотрительнее с назначением кремнийсодержащих препаратов. А самое перспективное направление сейчас — разработка фильтров для воды, которые задерживали бы силикаты, но это небыстрый процесс”, — объясняет Гордова.
Фундаментальное исследование продлилось почти 20 лет. Соавторами стали заведующий кафедрой медицинской биологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова, профессор Сергей Сапожников и профессор кафедры Валентина Сергеева.
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НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаБалтийский федеральный университетРоссияКалининградЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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