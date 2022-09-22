https://ria.ru/20220922/bespilotnik-1818627536.html

В трех районах Крыма сбили украинские беспилотники

В трех районах Крыма сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 22.09.2022

В трех районах Крыма сбили украинские беспилотники

Российские силы ПВО в трех районах Крыма сбили украинские беспилотники, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:34

2022-09-22T11:34

2022-09-22T12:06

происшествия

республика крым

украина

сергей аксенов (политик)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские силы ПВО в трех районах Крыма сбили украинские беспилотники, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Ситуация находится под полным контролем", — написал он в Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220922/smerch-1818609223.html

республика крым

украина

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Варвара Скокшина

происшествия, республика крым, украина, сергей аксенов (политик)