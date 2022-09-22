https://ria.ru/20220922/bespilotnik-1818627536.html
В трех районах Крыма сбили украинские беспилотники
В трех районах Крыма сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 22.09.2022
В трех районах Крыма сбили украинские беспилотники
Российские силы ПВО в трех районах Крыма сбили украинские беспилотники, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:34
2022-09-22T11:34
2022-09-22T12:06
происшествия
республика крым
украина
сергей аксенов (политик)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские силы ПВО в трех районах Крыма сбили украинские беспилотники, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Ситуация находится под полным контролем", — написал он в Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220922/smerch-1818609223.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, украина, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Республика Крым, Украина, Сергей Аксенов (политик), Специальная военная операция на Украине
11:34 22.09.2022 (обновлено: 12:06 22.09.2022)
В трех районах Крыма сбили украинские беспилотники
Аксенов: в трех районах Крыма были подавлены системами РЭБ и сбиты украинские беспилотники