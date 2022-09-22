https://ria.ru/20220922/belgorod-1818583442.html

В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости, 22.09.2022

В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 7 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T05:14

2022-09-22T05:14

2022-09-22T05:14

вячеслав гладков

белгородская область

общество

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 7 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."С сегодняшнего дня и до 7 октября продлеваем "жёлтый" уровень террористической опасности. Также до 7 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - проинформировал губернатор в своем Telegram-канале.На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/belgorod-1818562264.html

белгородская область

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Максим Горбачев

вячеслав гладков, белгородская область, общество