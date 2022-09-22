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Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана
Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана - РИА Новости, 22.09.2022
Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана
Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико в связи с циклоном "Фиона". РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T07:28
2022-09-22T07:28
2022-09-22T07:28
в мире
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пуэрто-рико
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико в связи с циклоном "Фиона".Ранее ураган "Фиона" оставил без света всю территорию Пуэрто-Рико, его сопровождали рекордные осадки - в ряде регионов выпало до 1000 миллиметров. Байден пообещал значительное расширение федеральной помощи этому государству, которое находится под управлением США."Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил, что существует крупное стихийное бедствие в Содружестве Пуэрто-Рико, и приказал предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям по восстановлению на местном уровне и на уровне Содружества в районах, пострадавших от урагана "Фиона" с 17 сентября 2022 года", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, пуэрто-рико, сша
В мире, Джо Байден, Пуэрто-Рико, США
Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана
Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана "Фиона"
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Президент США Джо Байден объявил
о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико в связи с циклоном "Фиона".
Ранее ураган "Фиона" оставил без света всю территорию Пуэрто-Рико, его сопровождали рекордные осадки - в ряде регионов выпало до 1000 миллиметров. Байден пообещал значительное расширение федеральной помощи этому государству, которое находится под управлением США.
"Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил, что существует крупное стихийное бедствие в Содружестве Пуэрто-Рико, и приказал предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям по восстановлению на местном уровне и на уровне Содружества в районах, пострадавших от урагана "Фиона" с 17 сентября 2022 года", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.