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Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана - РИА Новости, 22.09.2022
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Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана
Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана - РИА Новости, 22.09.2022
Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана
Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико в связи с циклоном "Фиона". РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T07:28
2022-09-22T07:28
в мире
джо байден
пуэрто-рико
сша
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико в связи с циклоном "Фиона".Ранее ураган "Фиона" оставил без света всю территорию Пуэрто-Рико, его сопровождали рекордные осадки - в ряде регионов выпало до 1000 миллиметров.&nbsp; Байден пообещал значительное расширение федеральной помощи этому государству, которое находится под управлением США."Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил, что существует крупное стихийное бедствие в Содружестве Пуэрто-Рико, и приказал предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям по восстановлению на местном уровне и на уровне Содружества в районах, пострадавших от урагана "Фиона" с 17 сентября 2022 года", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.
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в мире, джо байден, пуэрто-рико, сша
В мире, Джо Байден, Пуэрто-Рико, США
07:28 22.09.2022
 
Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана

Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана "Фиона"

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико в связи с циклоном "Фиона".
Ранее ураган "Фиона" оставил без света всю территорию Пуэрто-Рико, его сопровождали рекордные осадки - в ряде регионов выпало до 1000 миллиметров.  Байден пообещал значительное расширение федеральной помощи этому государству, которое находится под управлением США.
Ураган - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 06:43
В Доминикане из-за урагана "Фиона" погиб человек
"Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил, что существует крупное стихийное бедствие в Содружестве Пуэрто-Рико, и приказал предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям по восстановлению на местном уровне и на уровне Содружества в районах, пострадавших от урагана "Фиона" с 17 сентября 2022 года", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.
 
В миреДжо БайденПуэрто-РикоСША
 
 
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