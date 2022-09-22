https://ria.ru/20220922/bedstvie-1818587216.html

Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана

Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана - РИА Новости, 22.09.2022

Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана

Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико в связи с циклоном "Фиона". РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T07:28

2022-09-22T07:28

2022-09-22T07:28

в мире

джо байден

пуэрто-рико

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818510449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8be2f5e632e1a351a19633d338d81c1b.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико в связи с циклоном "Фиона".Ранее ураган "Фиона" оставил без света всю территорию Пуэрто-Рико, его сопровождали рекордные осадки - в ряде регионов выпало до 1000 миллиметров. Байден пообещал значительное расширение федеральной помощи этому государству, которое находится под управлением США."Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил, что существует крупное стихийное бедствие в Содружестве Пуэрто-Рико, и приказал предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям по восстановлению на местном уровне и на уровне Содружества в районах, пострадавших от урагана "Фиона" с 17 сентября 2022 года", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.

https://ria.ru/20220920/uragan-1818022170.html

пуэрто-рико

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, джо байден, пуэрто-рико, сша