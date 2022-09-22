https://ria.ru/20220922/bayden-1818749646.html

В конгрессе США обвинили Байдена во "внешнеполитическом позоре"

В конгрессе США обвинили Байдена во "внешнеполитическом позоре" - РИА Новости, 22.09.2022

В конгрессе США обвинили Байдена во "внешнеполитическом позоре"

Президент США Джо Байден привел страну ко внешнеполитическому позору и экономическим проблемам, считает конгрессмен-республиканец Джим Джордан. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:29

2022-09-22T17:29

2022-09-22T17:29

политика

сша

джо байден

конгресс сша

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден привел страну ко внешнеполитическому позору и экономическим проблемам, считает конгрессмен-республиканец Джим Джордан.Джордан также назвал главу Белого дома бестолковым политиком.Ранее эксперты неоднократно предупреждали о назревающем расколе в американском обществе на фоне экономических проблем, растущей инфляции и энергетического кризиса, вызванного отчасти антироссийскими санкциями США. По опросу компании YouGov, более 40 процентов жителей страны считают, что в следующем десятилетии гражданская война в Штатах хотя бы в некоторой степени вероятна. По данным журналистки The Guardian Арвы Махдави, американцы не боятся массовой вспышки насилия, а основательно к ней готовятся, скупая стрелковое оружие и подземные бункеры.

https://ria.ru/20220921/bayden-1818483618.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, сша, джо байден, конгресс сша