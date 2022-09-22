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В конгрессе США обвинили Байдена во "внешнеполитическом позоре" - РИА Новости, 22.09.2022
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В конгрессе США обвинили Байдена во "внешнеполитическом позоре"
В конгрессе США обвинили Байдена во "внешнеполитическом позоре" - РИА Новости, 22.09.2022
В конгрессе США обвинили Байдена во "внешнеполитическом позоре"
Президент США Джо Байден привел страну ко внешнеполитическому позору и экономическим проблемам, считает конгрессмен-республиканец Джим Джордан. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:29
2022-09-22T17:29
политика
сша
джо байден
конгресс сша
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден привел страну ко внешнеполитическому позору и экономическим проблемам, считает конгрессмен-республиканец Джим Джордан.Джордан также назвал главу Белого дома бестолковым политиком.Ранее эксперты неоднократно предупреждали о назревающем расколе в американском обществе на фоне экономических проблем, растущей инфляции и энергетического кризиса, вызванного отчасти антироссийскими санкциями США. По опросу компании YouGov, более 40 процентов жителей страны считают, что в следующем десятилетии гражданская война в Штатах хотя бы в некоторой степени вероятна. По данным журналистки The Guardian Арвы Махдави, американцы не боятся массовой вспышки насилия, а основательно к ней готовятся, скупая стрелковое оружие и подземные бункеры.
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политика, сша, джо байден, конгресс сша
Политика, США, Джо Байден, Конгресс США
17:29 22.09.2022
 
В конгрессе США обвинили Байдена во "внешнеполитическом позоре"

Конгрессмен Джордан назвал Байдена бестолковым и обвинил во "внешнеполитическом позоре"

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден привел страну ко внешнеполитическому позору и экономическим проблемам, считает конгрессмен-республиканец Джим Джордан.
"Америка Джо Байдена — это рекордная инфляция, зашкаливающая преступность, нелегальная иммиграция, внешнеполитические унижения, списание долгов за учебу студентам из элиты, вышедший из-под контроля Минюст и кризис цепочек поставок", — написал он в Twitter.
Джордан также назвал главу Белого дома бестолковым политиком.
Ранее эксперты неоднократно предупреждали о назревающем расколе в американском обществе на фоне экономических проблем, растущей инфляции и энергетического кризиса, вызванного отчасти антироссийскими санкциями США. По опросу компании YouGov, более 40 процентов жителей страны считают, что в следующем десятилетии гражданская война в Штатах хотя бы в некоторой степени вероятна. По данным журналистки The Guardian Арвы Махдави, американцы не боятся массовой вспышки насилия, а основательно к ней готовятся, скупая стрелковое оружие и подземные бункеры.
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