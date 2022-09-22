В конгрессе США обвинили Байдена во "внешнеполитическом позоре"
Конгрессмен Джордан назвал Байдена бестолковым и обвинил во "внешнеполитическом позоре"
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден привел страну ко внешнеполитическому позору и экономическим проблемам, считает конгрессмен-республиканец Джим Джордан.
"Америка Джо Байдена — это рекордная инфляция, зашкаливающая преступность, нелегальная иммиграция, внешнеполитические унижения, списание долгов за учебу студентам из элиты, вышедший из-под контроля Минюст и кризис цепочек поставок", — написал он в Twitter.
Джордан также назвал главу Белого дома бестолковым политиком.
Ранее эксперты неоднократно предупреждали о назревающем расколе в американском обществе на фоне экономических проблем, растущей инфляции и энергетического кризиса, вызванного отчасти антироссийскими санкциями США. По опросу компании YouGov, более 40 процентов жителей страны считают, что в следующем десятилетии гражданская война в Штатах хотя бы в некоторой степени вероятна. По данным журналистки The Guardian Арвы Махдави, американцы не боятся массовой вспышки насилия, а основательно к ней готовятся, скупая стрелковое оружие и подземные бункеры.