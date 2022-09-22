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Байдену помешали пообщаться с невидимкой - РИА Новости, 22.09.2022
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Байдену помешали пообщаться с невидимкой
Байдену помешали пообщаться с невидимкой - РИА Новости, 22.09.2022
Байдену помешали пообщаться с невидимкой
Президент США Джо Байден оконфузился после приветственной речи на конференции Global Fund в Нью-Йорке. Соответствующее видео опубликовал журналист Клэй Тревис в РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:57
2022-09-22T16:08
в мире
джо байден
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден оконфузился после приветственной речи на конференции Global Fund в Нью-Йорке. Соответствующее видео опубликовал журналист Клэй Тревис в Twitter.На кадрах видно, как американский лидер, закончив обращение к участникам конференции, отошел от трибуны, направился к краю сцены и с потерянным видом стал показывать жесты обеими руками. Затем к нему обратился ведущий с благодарственной речью, что ненадолго привлекло внимание президента, но через несколько секунд Байден развернулся, сделал несколько шагов, после чего все же остановился на краю сцены.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.Так, на днях глава государства не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого он называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия государств, оступался при посадке в самолет.
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
15:57 22.09.2022 (обновлено: 16:08 22.09.2022)
 
Байдену помешали пообщаться с невидимкой

Журналист Тревис: Байдену помешали пообщаться с кем-то невидимым на сцене в Нью-Йорке

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден оконфузился после приветственной речи на конференции Global Fund в Нью-Йорке. Соответствующее видео опубликовал журналист Клэй Тревис в Twitter.
На кадрах видно, как американский лидер, закончив обращение к участникам конференции, отошел от трибуны, направился к краю сцены и с потерянным видом стал показывать жесты обеими руками. Затем к нему обратился ведущий с благодарственной речью, что ненадолго привлекло внимание президента, но через несколько секунд Байден развернулся, сделал несколько шагов, после чего все же остановился на краю сцены.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
Так, на днях глава государства не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого он называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия государств, оступался при посадке в самолет.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 19:46
Байден не нашел, кому пожать руку на мероприятии в Белом доме
 
В миреДжо БайденСША
 
 
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