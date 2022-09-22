https://ria.ru/20220922/bayden-1818716170.html

Байдену помешали пообщаться с невидимкой

Байдену помешали пообщаться с невидимкой - РИА Новости, 22.09.2022

Байдену помешали пообщаться с невидимкой

Президент США Джо Байден оконфузился после приветственной речи на конференции Global Fund в Нью-Йорке. Соответствующее видео опубликовал журналист Клэй Тревис в РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:57

2022-09-22T15:57

2022-09-22T16:08

в мире

джо байден

сша

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден оконфузился после приветственной речи на конференции Global Fund в Нью-Йорке. Соответствующее видео опубликовал журналист Клэй Тревис в Twitter.На кадрах видно, как американский лидер, закончив обращение к участникам конференции, отошел от трибуны, направился к краю сцены и с потерянным видом стал показывать жесты обеими руками. Затем к нему обратился ведущий с благодарственной речью, что ненадолго привлекло внимание президента, но через несколько секунд Байден развернулся, сделал несколько шагов, после чего все же остановился на краю сцены.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.Так, на днях глава государства не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого он называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия государств, оступался при посадке в самолет.

https://ria.ru/20220809/bayden-1808430168.html

сша

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в мире, джо байден, сша