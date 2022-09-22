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"У него слабоумие". Британцы ополчились на Байдена после встречи с Трасс - РИА Новости, 22.09.2022
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"У него слабоумие". Британцы ополчились на Байдена после встречи с Трасс
"У него слабоумие". Британцы ополчились на Байдена после встречи с Трасс - РИА Новости, 22.09.2022
"У него слабоумие". Британцы ополчились на Байдена после встречи с Трасс
Читатели британского издания Daily Mail подвергли критике президента США Джо Байдена за его "откровенную" беседу c премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:47
2022-09-22T17:12
в мире
джо байден
лиз трасс
северная ирландия
великобритания
евросоюз
европейский суд
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail подвергли критике президента США Джо Байдена за его "откровенную" беседу c премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.На Генеральной Ассамблее ООН они провели свои первые переговоры, во время которых американский лидер затронул тему протокола Северной Ирландии. В Вашингтоне, в свою очередь, описали диалог как "откровенный". Обычно это означает, что между главами государств не было согласия, уточнило СМИ.Многие пользователи тем не менее пришли в ярость из-за попыток Байдена влезть в дела Великобритании и призвали его сосредоточиться на проблемах в своей стране."Байдену нужно держать свой нос подальше от британской политики", — выразил мнение один из пользователей."Пусть Байден беспокоится об Америке, а мы будем беспокоиться о Северной Ирландии!" — подчеркнула Hazel Anne Larmour."Байден считает, что Северная Ирландия находится на Украине", — сыронизировал Essexdan93."Он не знает, какой сегодня день, и определенно не знает, что происходит в Северной Ирландии!" — пошутил еще один комментатор."Байден уже забыл бы этот разговор, у него слабоумие", — предположил Chris UK_Canada_USA."Боюсь, что у президента Байдена осталось мало собственных мыслей в эти дни, такое печальное время для него", — отметил Mytakeonit."Байдену нужно держаться подальше! У него своих проблем в США хватает!" — считает Klak.Великобритания и Евросоюз завершили переходный период в отношениях в рамках Brexit 1 января 2021 года, тогда же начало действовать соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. В соответствии с условиями сделки Соединенное Королевство покинуло единый рынок и Таможенный союз ЕС, однако стороны договорились продолжать свободную торговлю без пошлин и квот.Северная Ирландия также покинула Евросоюз в составе королевства. При этом она осталась членом Таможенного союза. Согласно принятому протоколу, граница на острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от проверок. Однако торговля между Великобританией и Северной Ирландией должна подвергаться специальному мониторингу, чтобы предотвратить попадание неконтролируемых товаров из Северной Ирландии в Ирландию, то есть на единый рынок ЕС.С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.
https://ria.ru/20220922/zakharova-1818588446.html
https://ria.ru/20220920/tramp-1818124648.html
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в мире, джо байден, лиз трасс, северная ирландия, великобритания, евросоюз, европейский суд, коронавирус covid-19, сша
В мире, Джо Байден, Лиз Трасс, Северная Ирландия, Великобритания, Евросоюз, Европейский суд, Коронавирус COVID-19, США
15:47 22.09.2022 (обновлено: 17:12 22.09.2022)
 
"У него слабоумие". Британцы ополчились на Байдена после встречи с Трасс

Читатели Daily Mail раскритиковали Байдена после его встречи с Трасс

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail подвергли критике президента США Джо Байдена за его "откровенную" беседу c премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.
На Генеральной Ассамблее ООН они провели свои первые переговоры, во время которых американский лидер затронул тему протокола Северной Ирландии. В Вашингтоне, в свою очередь, описали диалог как "откровенный". Обычно это означает, что между главами государств не было согласия, уточнило СМИ.
Многие пользователи тем не менее пришли в ярость из-за попыток Байдена влезть в дела Великобритании и призвали его сосредоточиться на проблемах в своей стране.
"Байдену нужно держать свой нос подальше от британской политики", — выразил мнение один из пользователей.
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"Пусть Байден беспокоится об Америке, а мы будем беспокоиться о Северной Ирландии!" — подчеркнула Hazel Anne Larmour.
"Байден считает, что Северная Ирландия находится на Украине", — сыронизировал Essexdan93.
"Он не знает, какой сегодня день, и определенно не знает, что происходит в Северной Ирландии!" — пошутил еще один комментатор.
"Байден уже забыл бы этот разговор, у него слабоумие", — предположил Chris UK_Canada_USA.
"Боюсь, что у президента Байдена осталось мало собственных мыслей в эти дни, такое печальное время для него", — отметил Mytakeonit.
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"Байдену нужно держаться подальше! У него своих проблем в США хватает!" — считает Klak.
Великобритания и Евросоюз завершили переходный период в отношениях в рамках Brexit 1 января 2021 года, тогда же начало действовать соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. В соответствии с условиями сделки Соединенное Королевство покинуло единый рынок и Таможенный союз ЕС, однако стороны договорились продолжать свободную торговлю без пошлин и квот.

Северная Ирландия также покинула Евросоюз в составе королевства. При этом она осталась членом Таможенного союза. Согласно принятому протоколу, граница на острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от проверок. Однако торговля между Великобританией и Северной Ирландией должна подвергаться специальному мониторингу, чтобы предотвратить попадание неконтролируемых товаров из Северной Ирландии в Ирландию, то есть на единый рынок ЕС.

С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.
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