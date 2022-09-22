02:26 22.09.2022 (обновлено: 02:27 22.09.2022)
В Белом доме раскрыли темы внеплановой встречи Байдена и Макрона
Белый дом: темами внеплановой встречи Байдена и Макрона стали Украина, Иран и Китай
© AP Photo / Susan WalshПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден на внеплановой встрече в Нью-Йорке со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил международную повестку, включая поддержку Украины, Иран, а также сотрудничество в тихоокеанском регионе и "сложности" со стороны Китая, сообщили в Белом доме.
"Оба лидера подтвердили продолжение поддержки усилий Украины по защите от российской агрессии", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Байден и Макрон "также обсудили усилия с целью не дать Ирану получить ядерное оружие, а также продолжающееся сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и сложности со стороны Китая".
Байден и Макрон провели в Нью-Йорке не заявленную в расписании обоих политиков встречу, на которой присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен, глава МИД Франции Катрин Колонна, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, старший директор по Европе совета национальной безопасности Аманда Слоат и другие участники. Повестка встречи официально не сообщалась.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.