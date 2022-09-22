https://ria.ru/20220922/bayden-1818578758.html

В Белом доме раскрыли темы внеплановой встречи Байдена и Макрона

В Белом доме раскрыли темы внеплановой встречи Байдена и Макрона - РИА Новости, 22.09.2022

В Белом доме раскрыли темы внеплановой встречи Байдена и Макрона

Президент США Джо Байден на внеплановой встрече в Нью-Йорке со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил международную повестку, включая поддержку... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T02:26

2022-09-22T02:26

2022-09-22T02:27

в мире

джо байден

эммануэль макрон

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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден на внеплановой встрече в Нью-Йорке со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил международную повестку, включая поддержку Украины, Иран, а также сотрудничество в тихоокеанском регионе и "сложности" со стороны Китая, сообщили в Белом доме.Отмечается, что Байден и Макрон "также обсудили усилия с целью не дать Ирану получить ядерное оружие, а также продолжающееся сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и сложности со стороны Китая".Байден и Макрон провели в Нью-Йорке не заявленную в расписании обоих политиков встречу, на которой присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен, глава МИД Франции Катрин Колонна, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, старший директор по Европе совета национальной безопасности Аманда Слоат и другие участники. Повестка встречи официально не сообщалась.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220921/bayden-1818555189.html

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Максим Горбачев

в мире, джо байден, эммануэль макрон, украина, сша, россия, мид франции‎