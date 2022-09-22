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Жители Запорожской области выберут название для добровольческого батальона - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/batalon-1818748874.html
Жители Запорожской области выберут название для добровольческого батальона
Жители Запорожской области выберут название для добровольческого батальона - РИА Новости, 22.09.2022
Жители Запорожской области выберут название для добровольческого батальона
В Запорожской области предложили жителям выбрать название добровольческого формирования, опрос с вариантами и предложениями разметил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:26
2022-09-22T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
россия
евгений балицкий
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В Запорожской области предложили жителям выбрать название добровольческого формирования, опрос с вариантами и предложениями разметил в своем Telegram-канале член главного совета администрации области Владимир Рогов.Формирование добровольческих подразделений идет в Запорожской области, в первый же день на участки пришло более 30 человек, сообщил ранее глава администрации региона Евгений Балицкий.Среди предложенных Роговым вариантов названия - Запорожец, 1-ый Запорожский, батальон имени Судоплатова, батальон имени Малиновского, батальон имени Богдана Хмельницкого, батальон имени комбата Еременко, Запорожский курень, 300 запорожцев, батальон имени св. Андрея Первозванного, Славянская Гвардия.Ранее Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Он также сообщил о начале формирования добровольческих подразделений в регионе.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, евгений балицкий, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Референдумы на освобожденных территориях
17:26 22.09.2022
 
Жители Запорожской области выберут название для добровольческого батальона

Власти Запорожской области предложили жителям выбрать название для батальона добровольцев

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий у контрольно-пропускного пункта в Запорожской области
Военнослужащий у контрольно-пропускного пункта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Военнослужащий у контрольно-пропускного пункта в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В Запорожской области предложили жителям выбрать название добровольческого формирования, опрос с вариантами и предложениями разметил в своем Telegram-канале член главного совета администрации области Владимир Рогов.
Формирование добровольческих подразделений идет в Запорожской области, в первый же день на участки пришло более 30 человек, сообщил ранее глава администрации региона Евгений Балицкий.
"В Запорожской области началось формирование первого добровольческого батальона! Как вы считаете, какое название должен иметь батальон? Если у вас есть свои идеи как его назвать - пишите в комментариях к голосованию", - написал Рогов, предложив варианты.
Среди предложенных Роговым вариантов названия - Запорожец, 1-ый Запорожский, батальон имени Судоплатова, батальон имени Малиновского, батальон имени Богдана Хмельницкого, батальон имени комбата Еременко, Запорожский курень, 300 запорожцев, батальон имени св. Андрея Первозванного, Славянская Гвардия.
Ранее Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Он также сообщил о начале формирования добровольческих подразделений в регионе.
Военнослужащий ВС РФ выступает в ДК Железнодорожников в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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