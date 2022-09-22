https://ria.ru/20220922/batalon-1818748874.html

Жители Запорожской области выберут название для добровольческого батальона

Жители Запорожской области выберут название для добровольческого батальона - РИА Новости, 22.09.2022

Жители Запорожской области выберут название для добровольческого батальона

В Запорожской области предложили жителям выбрать название добровольческого формирования, опрос с вариантами и предложениями разметил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:26

2022-09-22T17:26

2022-09-22T17:26

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

россия

евгений балицкий

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В Запорожской области предложили жителям выбрать название добровольческого формирования, опрос с вариантами и предложениями разметил в своем Telegram-канале член главного совета администрации области Владимир Рогов.Формирование добровольческих подразделений идет в Запорожской области, в первый же день на участки пришло более 30 человек, сообщил ранее глава администрации региона Евгений Балицкий.Среди предложенных Роговым вариантов названия - Запорожец, 1-ый Запорожский, батальон имени Судоплатова, батальон имени Малиновского, батальон имени Богдана Хмельницкого, батальон имени комбата Еременко, Запорожский курень, 300 запорожцев, батальон имени св. Андрея Первозванного, Славянская Гвардия.Ранее Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Он также сообщил о начале формирования добровольческих подразделений в регионе.

https://ria.ru/20220922/referendum-1818616502.html

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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, евгений балицкий, референдумы на освобожденных территориях