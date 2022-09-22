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Всемирный день без автомобиля
Всемирный день без автомобиля - РИА Новости, 22.09.2022
Всемирный день без автомобиля
Ежегодно во многих странах мира 22 сентября проводится Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day). РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T02:33
2022-09-22T02:33
2022-09-22T02:33
справки
всемирный день без автомобиля
еврокомиссия
россия
швейцария
москва
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Ежегодно во многих странах мира 22 сентября проводится Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day). Это символическая акция международного уровня, главной целью которой является напоминание обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также предоставление возможных альтернатив этому транспортному средству.Впервые День без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались следующие два с половиной десятка лет – до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. В 1998 году к ней присоединилась Франция. Общеевропейский День без автомобиля был организован в 2000 году в рамках кампании "В городе без моей машины", которая получила продолжение в виде Европейской недели мобильности (The European Mobility Week). Она ежегодно проводится под эгидой Еврокомиссии с 16 по 22 сентября. Каждый год эта кампания посвящается темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта, и предполагает проведение акций, опросов, велопарадов, конференций и мероприятий с участием различных возрастных групп населения, направленных на популяризацию городского пассажирского транспорта общего пользования, экологически чистых видов транспорта, пешеходных прогулок, здорового образа жизни и сохранение экологии муниципальных образований.В рамках Европейской недели мобильности муниципалитеты могут заявить о постоянных мерах, осуществляемых в течение года.В 2022 году в акции принимают участие более 2800 городов в 47 странах по всему миру.Сегодня Всемирный день без автомобиля – это своего рода флешмоб, в рамках которого владельцы машин и мотоциклов отказываются от личного транспорта и пересаживаются на общественный. Посыл акции окончательно сформировался как экологический: сократить использование топлива и, как следствие, выброс выхлопных газов в атмосферу.По приблизительным оценкам, в акции "День без автомобиля" каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1500 городов мира. В России первым инициативу проведения Дня без автомобиля в 2005 году поддержал Белгород. Сегодня мероприятия и акции, посвященные Всемирному дню без автомобиля, проходят в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Тамбове, Твери, Уфе, Чите, Ростове-на-Дону, Курске и многих других городах России.Москва присоединилась к флешмобу в 2008 году. Акция проводится при поддержке правительства Москвы. Власти Москвы призывают горожан в этот день пересесть на общественный транспорт, велосипеды или прогуляться пешком. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, всемирный день без автомобиля, еврокомиссия, россия, швейцария, москва
Справки, Всемирный день без автомобиля, Еврокомиссия, Россия, Швейцария, Москва
Ежегодно во многих странах мира 22 сентября проводится Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day
).
Это символическая акция международного уровня
, главной целью которой является напоминание обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также предоставление возможных альтернатив этому транспортному средству.
Впервые
День без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались следующие два с половиной десятка лет – до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. В 1998 году к ней присоединилась Франция.
Общеевропейский День без автомобиля был организован в 2000 году в рамках кампании "В городе без моей машины", которая получила продолжение в виде Европейской недели мобильности (The European Mobility Week
). Она ежегодно проводится под эгидой Еврокомиссии с 16 по 22 сентября
.
Каждый год эта кампания посвящается темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта, и предполагает проведение акций, опросов, велопарадов, конференций и мероприятий с участием различных возрастных групп населения, направленных на популяризацию городского пассажирского транспорта общего пользования, экологически чистых видов транспорта, пешеходных прогулок, здорового образа жизни и сохранение экологии муниципальных образований.
В рамках Европейской недели мобильности
муниципалитеты могут заявить о постоянных мерах, осуществляемых в течение года.
В 2022 году в акции принимают участие
более 2800 городов в 47 странах по всему миру.
Сегодня Всемирный день без автомобиля – это своего рода флешмоб
, в рамках которого владельцы машин и мотоциклов отказываются от личного транспорта и пересаживаются на общественный. Посыл акции окончательно сформировался как экологический: сократить использование топлива и, как следствие, выброс выхлопных газов в атмосферу.
По приблизительным оценкам, в акции "День без автомобиля" каждый год участвуют
более 100 миллионов человек в 1500 городов мира.
В России первым инициативу проведения Дня без автомобиля в 2005 году поддержал Белгород
.
Сегодня мероприятия и акции, посвященные Всемирному дню без автомобиля, проходят в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Тамбове, Твери, Уфе, Чите, Ростове-на-Дону, Курске и многих других городах России.
Москва присоединилась к флешмобу в 2008 году. Акция проводится
при поддержке правительства Москвы. Власти Москвы призывают горожан в этот день пересесть на общественный транспорт, велосипеды или прогуляться пешком.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников