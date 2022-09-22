https://ria.ru/20220922/avto-1818589835.html
Белоруссия введет временный запрет на вывоз автомобилей
Белоруссия введет временный запрет на вывоз автомобилей - РИА Новости, 22.09.2022
Белоруссия введет временный запрет на вывоз автомобилей
В Белоруссии с 23 сентября вводится запрет на вывоз за пределы страны более 250 видов промышленных товаров согласно кодам товарной номенклатуры, соответствующая РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:11
2022-09-22T08:11
2022-09-22T08:11
в мире
экономика
белоруссия
евразийский экономический союз
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МИНСК, 22 сен – РИА Новости. В Белоруссии с 23 сентября вводится запрет на вывоз за пределы страны более 250 видов промышленных товаров согласно кодам товарной номенклатуры, соответствующая норма прописана в постановлении Совета министров республики от 20 сентября № 630, опубликованного в четверг на национальном правовом портале."Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения", - говорится в постановлении.Ввозится также запрет на вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС из Белоруссии в государства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.В перечень запрещенных к вывозу товаров включены железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и ряд других видов продукции.В соответствии с документом, временный запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом о происхождении товаров или актом экспертизы происхождения товаров, подтверждающим их белорусское или российское происхождение. Также запрет не будет касаться товаров, вывозимых за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли. Не будут запрещены к вывозу товары, "перемещаемые между частями территории Российской Федерации транзитом через территорию Республики Беларусь", а также товары, "вывозимые из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств".Данная норма будет действовать в течение шести месяцев.
https://ria.ru/20220921/sotrudnichestvo-1818540400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, белоруссия, евразийский экономический союз
В мире, Экономика, Белоруссия, Евразийский экономический союз
Белоруссия введет временный запрет на вывоз автомобилей
Белоруссия на полгода введет запрет на вывоз автомобилей и некоторых других промтоваров
МИНСК, 22 сен – РИА Новости.
В Белоруссии с 23 сентября вводится запрет на вывоз за пределы страны более 250 видов промышленных товаров согласно кодам товарной номенклатуры, соответствующая норма прописана в постановлении
Совета министров республики от 20 сентября № 630, опубликованного в четверг на национальном правовом портале.
"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС
) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения", - говорится в постановлении.
Ввозится также запрет на вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС из Белоруссии в государства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.
В перечень запрещенных к вывозу товаров включены железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и ряд других видов продукции.
В соответствии с документом, временный запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом о происхождении товаров или актом экспертизы происхождения товаров, подтверждающим их белорусское или российское происхождение. Также запрет не будет касаться товаров, вывозимых за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли. Не будут запрещены к вывозу товары, "перемещаемые между частями территории Российской Федерации транзитом через территорию Республики Беларусь", а также товары, "вывозимые из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств".
Данная норма будет действовать в течение шести месяцев.