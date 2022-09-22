https://ria.ru/20220922/avstriya-1818671207.html

Президент Австрии не исключил, что топить зимой придется меньше

Президент Австрии не исключил, что топить зимой придется меньше - РИА Новости, 22.09.2022

Президент Австрии не исключил, что топить зимой придется меньше

Австрия переживет зиму на фоне энергетического кризиса в ЕС, но "топить, возможно, придется меньше", заявил в интервью газете Kronen Zeitung президент... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:49

2022-09-22T13:49

2022-09-22T13:49

цены на нефть

александер ван дер беллен

австрия

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 22 сен - РИА Новости. Австрия переживет зиму на фоне энергетического кризиса в ЕС, но "топить, возможно, придется меньше", заявил в интервью газете Kronen Zeitung президент Александер Ван дер Беллен."У меня, конечно, не так много информации, чтобы знать обо всем детально. Мое впечатление - мы переживем зиму, возможно, топить придется меньше", - заявил глава государства, отвечая на вопрос издания, какие перспективы есть у Австрии в свете надвигающегося коллапса. По словам Ван дер Беллена, он сохраняет "осторожный оптимизм" в отношении экономического развития страны в предстоящий период.Ранее лидер оппозиционной право-националистической партии FPÖ Герберт Кикль обвинил правительство Австрии в том, что оно утаивает правду от населения - республика еще долго не сможет отказаться от российской нефти и российского газа, краткосрочные планы про изменения поставок и структуры энергетического рынка - это "пожелания, это все построено на песке", сказал политик. Он добавил, что Европе на фоне отказа от российских энергоносителей грозит "самая крупная экономическая катастрофа со времен Второй мировой войны".

https://ria.ru/20220916/inflyatsiya-1817087935.html

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

цены на нефть, александер ван дер беллен, австрия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии