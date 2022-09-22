https://ria.ru/20220922/avstriya-1818671207.html
Президент Австрии не исключил, что топить зимой придется меньше
Президент Австрии не исключил, что топить зимой придется меньше - РИА Новости, 22.09.2022
Президент Австрии не исключил, что топить зимой придется меньше
Австрия переживет зиму на фоне энергетического кризиса в ЕС, но "топить, возможно, придется меньше", заявил в интервью газете Kronen Zeitung президент... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:49
2022-09-22T13:49
2022-09-22T13:49
цены на нефть
александер ван дер беллен
австрия
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 22 сен - РИА Новости. Австрия переживет зиму на фоне энергетического кризиса в ЕС, но "топить, возможно, придется меньше", заявил в интервью газете Kronen Zeitung президент Александер Ван дер Беллен."У меня, конечно, не так много информации, чтобы знать обо всем детально. Мое впечатление - мы переживем зиму, возможно, топить придется меньше", - заявил глава государства, отвечая на вопрос издания, какие перспективы есть у Австрии в свете надвигающегося коллапса. По словам Ван дер Беллена, он сохраняет "осторожный оптимизм" в отношении экономического развития страны в предстоящий период.Ранее лидер оппозиционной право-националистической партии FPÖ Герберт Кикль обвинил правительство Австрии в том, что оно утаивает правду от населения - республика еще долго не сможет отказаться от российской нефти и российского газа, краткосрочные планы про изменения поставок и структуры энергетического рынка - это "пожелания, это все построено на песке", сказал политик. Он добавил, что Европе на фоне отказа от российских энергоносителей грозит "самая крупная экономическая катастрофа со времен Второй мировой войны".
https://ria.ru/20220916/inflyatsiya-1817087935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, александер ван дер беллен, австрия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Александер Ван дер Беллен, Австрия, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России
Президент Австрии не исключил, что топить зимой придется меньше
Президент ван дер Беллен: Австрия переживет зиму, но топить, возможно, придется меньше