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В Киеве рассчитывают на получение от США баллистических ракет ATACMS - РИА Новости, 22.09.2022
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В Киеве рассчитывают на получение от США баллистических ракет ATACMS
В Киеве рассчитывают на получение от США баллистических ракет ATACMS - РИА Новости, 22.09.2022
В Киеве рассчитывают на получение от США баллистических ракет ATACMS
Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что после заявления президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации Вашингтон в большей степени... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T00:10
2022-09-22T00:10
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что после заявления президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации Вашингтон в большей степени готов согласиться на передачу Киеву баллистических ракет ATACMS, сообщает издание Defense One.По его словам, американские чиновники опасаются, что Киев применит оружие против объектов на территории России. Он отметил, что Украина не собирается наносить удары по территории РФ. Однако при этом Гаврилов указал, что у них "есть цели... в Крыму".В ходе конференции подрядчики обсудили возможность проведения обучения украинских военных посредством приложений для видеозвонков. Согласно замминистра, в начале спецоперации РФ на Украине от 20% до 30% случаев неисправности оружия у украинских военных были вызваны их несоответствующей подготовкой. Отмечается, что американские военные в Польше для оказания помощи уже используют чаты.Ранее СМИ сообщали, что США все еще не готовы поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
00:10 22.09.2022
 
В Киеве рассчитывают на получение от США баллистических ракет ATACMS

В Киеве считают, что после заявления Путина США более склонны к передаче Украине ATACMS

© Фото : Public domainОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : Public domain
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что после заявления президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации Вашингтон в большей степени готов согласиться на передачу Киеву баллистических ракет ATACMS, сообщает издание Defense One.
"Я думаю, что после сегодняшнего заявления Путина мы ближе к политическому решению в Вашингтоне о том, что Украина заслуживает ATACMS и действительно нуждается в них", - заявил Гаврилов на конференции национальной оборонной промышленной ассоциации в Техасе.
По его словам, американские чиновники опасаются, что Киев применит оружие против объектов на территории России. Он отметил, что Украина не собирается наносить удары по территории РФ. Однако при этом Гаврилов указал, что у них "есть цели... в Крыму".
В ходе конференции подрядчики обсудили возможность проведения обучения украинских военных посредством приложений для видеозвонков. Согласно замминистра, в начале спецоперации РФ на Украине от 20% до 30% случаев неисправности оружия у украинских военных были вызваны их несоответствующей подготовкой. Отмечается, что американские военные в Польше для оказания помощи уже используют чаты.
Ранее СМИ сообщали, что США все еще не готовы поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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