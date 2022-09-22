https://ria.ru/20220922/atacms-1818570944.html

В Киеве рассчитывают на получение от США баллистических ракет ATACMS

В Киеве рассчитывают на получение от США баллистических ракет ATACMS - РИА Новости, 22.09.2022

В Киеве рассчитывают на получение от США баллистических ракет ATACMS

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что после заявления президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации Вашингтон в большей степени... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T00:10

2022-09-22T00:10

2022-09-22T00:10

в мире

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149728/03/1497280368_0:922:1501:1766_1920x0_80_0_0_9843a9c85608aba28cb3073be76e299c.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что после заявления президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации Вашингтон в большей степени готов согласиться на передачу Киеву баллистических ракет ATACMS, сообщает издание Defense One.По его словам, американские чиновники опасаются, что Киев применит оружие против объектов на территории России. Он отметил, что Украина не собирается наносить удары по территории РФ. Однако при этом Гаврилов указал, что у них "есть цели... в Крыму".В ходе конференции подрядчики обсудили возможность проведения обучения украинских военных посредством приложений для видеозвонков. Согласно замминистра, в начале спецоперации РФ на Украине от 20% до 30% случаев неисправности оружия у украинских военных были вызваны их несоответствующей подготовкой. Отмечается, что американские военные в Польше для оказания помощи уже используют чаты.Ранее СМИ сообщали, что США все еще не готовы поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220916/oruzhie-1817147085.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша