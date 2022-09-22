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Артамонов: в Липецкой области активно внедряются бережливые технологии - РИА Новости, 22.09.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220922/artamonov-1818612174.html
Артамонов: в Липецкой области активно внедряются бережливые технологии
Артамонов: в Липецкой области активно внедряются бережливые технологии - РИА Новости, 22.09.2022
Артамонов: в Липецкой области активно внедряются бережливые технологии
В Липецкой области бережливые технологии активно внедряются в различных сферах деятельности, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:42
2022-09-22T10:42
липецкая область
игорь артамонов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЛИПЕЦК, 22 сен - РИА Новости. В Липецкой области бережливые технологии активно внедряются в различных сферах деятельности, сообщил губернатор Игорь Артамонов."Мы активно внедряем бережливые технологии в государственных организациях, чтобы повысить удовлетворенность наших жителей и эффективно управлять государственными расходами. К примеру, срок назначения социальных выплат в Липецкой области составляет пять дней вместо 30. Это один из лучших результатов в стране", - сказал Артамонов по итогам встречи с заместителем генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации "Росатом" Сергеем Обозовым.По словам главы региона, бережливые технологии внедряются в учреждениях здравоохранения в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Также липецкие МФЦ являются образцом бережливых организаций федерального уровня и могут делиться своим опытом с другими регионами, а в сфере образования активнее всего включились в реализацию бережливых проектов детские сады. В регионе создан клуб руководителей бережливых детских садов для обмена опытом и разработки методических рекомендаций и детских лин-игр.Артамонов отметил, что Липецкая область вошла в число регионов, в которых будет реализован проект "Бережливая инфраструктура". Он разработан министерством экономического развития РФ совместно с ГК "Росатом" в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта 2.0. Всего в проекте принимают участие семь субъектов – Липецкая, Ростовская, Орловская, Нижегородская, Кемеровская, Сахалинская области и Краснодарский край. Эти регионы сократят сроки выдачи документации инвестору и ускорят подключение бизнеса к инфраструктуре."Участие региона в этом проекте позволит сделать клиентский путь инвестора более прозрачным и лёгким. Планируем на 30 процентов сократить сроки по всем процессам – от выделения земельных участков до подключения к коммуникациям", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Липецкая область, Игорь Артамонов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
10:42 22.09.2022
 

Артамонов: в Липецкой области активно внедряются бережливые технологии

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 сен - РИА Новости. В Липецкой области бережливые технологии активно внедряются в различных сферах деятельности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Мы активно внедряем бережливые технологии в государственных организациях, чтобы повысить удовлетворенность наших жителей и эффективно управлять государственными расходами. К примеру, срок назначения социальных выплат в Липецкой области составляет пять дней вместо 30. Это один из лучших результатов в стране", - сказал Артамонов по итогам встречи с заместителем генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации "Росатом" Сергеем Обозовым.
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По словам главы региона, бережливые технологии внедряются в учреждениях здравоохранения в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Также липецкие МФЦ являются образцом бережливых организаций федерального уровня и могут делиться своим опытом с другими регионами, а в сфере образования активнее всего включились в реализацию бережливых проектов детские сады. В регионе создан клуб руководителей бережливых детских садов для обмена опытом и разработки методических рекомендаций и детских лин-игр.
Артамонов отметил, что Липецкая область вошла в число регионов, в которых будет реализован проект "Бережливая инфраструктура". Он разработан министерством экономического развития РФ совместно с ГК "Росатом" в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта 2.0. Всего в проекте принимают участие семь субъектов – Липецкая, Ростовская, Орловская, Нижегородская, Кемеровская, Сахалинская области и Краснодарский край. Эти регионы сократят сроки выдачи документации инвестору и ускорят подключение бизнеса к инфраструктуре.
"Участие региона в этом проекте позволит сделать клиентский путь инвестора более прозрачным и лёгким. Планируем на 30 процентов сократить сроки по всем процессам – от выделения земельных участков до подключения к коммуникациям", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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