https://ria.ru/20220922/artamonov-1818612174.html

Артамонов: в Липецкой области активно внедряются бережливые технологии

Артамонов: в Липецкой области активно внедряются бережливые технологии - РИА Новости, 22.09.2022

Артамонов: в Липецкой области активно внедряются бережливые технологии

В Липецкой области бережливые технологии активно внедряются в различных сферах деятельности, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:42

2022-09-22T10:42

2022-09-22T10:42

липецкая область

игорь артамонов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЛИПЕЦК, 22 сен - РИА Новости. В Липецкой области бережливые технологии активно внедряются в различных сферах деятельности, сообщил губернатор Игорь Артамонов."Мы активно внедряем бережливые технологии в государственных организациях, чтобы повысить удовлетворенность наших жителей и эффективно управлять государственными расходами. К примеру, срок назначения социальных выплат в Липецкой области составляет пять дней вместо 30. Это один из лучших результатов в стране", - сказал Артамонов по итогам встречи с заместителем генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации "Росатом" Сергеем Обозовым.По словам главы региона, бережливые технологии внедряются в учреждениях здравоохранения в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Также липецкие МФЦ являются образцом бережливых организаций федерального уровня и могут делиться своим опытом с другими регионами, а в сфере образования активнее всего включились в реализацию бережливых проектов детские сады. В регионе создан клуб руководителей бережливых детских садов для обмена опытом и разработки методических рекомендаций и детских лин-игр.Артамонов отметил, что Липецкая область вошла в число регионов, в которых будет реализован проект "Бережливая инфраструктура". Он разработан министерством экономического развития РФ совместно с ГК "Росатом" в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта 2.0. Всего в проекте принимают участие семь субъектов – Липецкая, Ростовская, Орловская, Нижегородская, Кемеровская, Сахалинская области и Краснодарский край. Эти регионы сократят сроки выдачи документации инвестору и ускорят подключение бизнеса к инфраструктуре."Участие региона в этом проекте позволит сделать клиентский путь инвестора более прозрачным и лёгким. Планируем на 30 процентов сократить сроки по всем процессам – от выделения земельных участков до подключения к коммуникациям", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220920/khischeniya-1818069636.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"