https://ria.ru/20220922/armeniya-1818753163.html

Двое армянских военных смогли выйти из окружения, заявили в Ереване

Двое армянских военных смогли выйти из окружения, заявили в Ереване - РИА Новости, 22.09.2022

Двое армянских военных смогли выйти из окружения, заявили в Ереване

Двум армянским военнослужащим удалось выйти из окружения на границе с Азербайджаном спустя девять дней, сообщил в четверг пресс-секретарь минобороны Армении... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:42

2022-09-22T17:42

2022-09-22T17:51

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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Двум армянским военнослужащим удалось выйти из окружения на границе с Азербайджаном спустя девять дней, сообщил в четверг пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян"Находившихся в течение девяти дней в окружении капитана Артема Геворгяна и младшего сержанта Армана Пилосяна удалось вывести из окружения", - написал Торосян в соцсетях.Другие подробности не приводятся.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220920/narushenie-1818290683.html

https://ria.ru/20220919/predlozheniya-1817986570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, россия, азербайджан, армения, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе