17:42 22.09.2022 (обновлено: 17:51 22.09.2022)
Двое армянских военных смогли выйти из окружения, заявили в Ереване
Минобороны Армении: двое военных вышли из окружения на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Двум армянским военнослужащим удалось выйти из окружения на границе с Азербайджаном спустя девять дней, сообщил в четверг пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян
"Находившихся в течение девяти дней в окружении капитана Артема Геворгяна и младшего сержанта Армана Пилосяна удалось вывести из окружения", - написал Торосян в соцсетях.
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Другие подробности не приводятся.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
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