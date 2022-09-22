https://ria.ru/20220922/armeniya-1818739512.html
Посол в Ереване назвал отношения России и Армении союзническими
Посол в Ереване назвал отношения России и Армении союзническими - РИА Новости, 22.09.2022
Посол в Ереване назвал отношения России и Армении союзническими
Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в ходе посещения нового здания представительства Россотрудничества в Армении заявил, что армяно-российские отношения были и... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:58
2022-09-22T16:58
2022-09-22T16:58
в мире
сергей копыркин
армения
россия
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в ходе посещения нового здания представительства Россотрудничества в Армении заявил, что армяно-российские отношения были и остаются союзническими, сообщили в пресс-службе представительства."Наши отношения с Арменией были, есть и остаются союзническими … Ведется активная работа с коллегами по урегулированию ряда вопросов, которые глубоко небезразличны России", – приводит пресс-служба слова посла. Отмечается, что в ходе посещения состоялась встреча дипломата с сотрудниками, в ходе которой была обсуждена текущая деятельность Русского дома в Ереване (представительства Россотрудничества), планы на будущее и проведение мероприятий по образовательному, культурному и гуманитарному направлениям. Участники встречи также затронули другие актуальные темы, включая современные геополитические процессы как в регионе, так и в мире, отмечается в сообщении.Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян выразил недовольство позицией РФ и ОДКБ по поводу ситуации на границе с Азербайджаном, несмотря на значительные усилия, предпринятые Россией и ОДКБ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, в том числе в ходе последнего обострения.В ночь 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей копыркин, армения, россия
В мире, Сергей Копыркин, Армения, Россия
Посол в Ереване назвал отношения России и Армении союзническими
Посол в Ереване Копыркин: отношения России и Армении были и остаются союзническими
ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в ходе посещения нового здания представительства Россотрудничества в Армении заявил, что армяно-российские отношения были и остаются союзническими, сообщили в пресс-службе представительства.
"Наши отношения с Арменией были, есть и остаются союзническими … Ведется активная работа с коллегами по урегулированию ряда вопросов, которые глубоко небезразличны России", – приводит пресс-служба слова посла. Отмечается, что в ходе посещения состоялась встреча дипломата с сотрудниками, в ходе которой была обсуждена текущая деятельность Русского дома в Ереване (представительства Россотрудничества), планы на будущее и проведение мероприятий по образовательному, культурному и гуманитарному направлениям. Участники встречи также затронули другие актуальные темы, включая современные геополитические процессы как в регионе, так и в мире, отмечается в сообщении.
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян выразил недовольство позицией РФ и ОДКБ
по поводу ситуации на границе с Азербайджаном
, несмотря на значительные усилия, предпринятые Россией и ОДКБ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, в том числе в ходе последнего обострения.
В ночь 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном
) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку
заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин
, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина
и премьера Армении Никола Пашиняна
и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.