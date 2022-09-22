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Мексика впервые за десять лет создает новую охраняемую археологическую зону - РИА Новости, 22.09.2022
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Культура
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Мексика впервые за десять лет создает новую охраняемую археологическую зону
Мексика впервые за десять лет создает новую охраняемую археологическую зону - РИА Новости, 22.09.2022
Мексика впервые за десять лет создает новую охраняемую археологическую зону
Правительство Мексики впервые за десять лет объявило о создании археологической зоны. Она составит 722 гектара по площади вокруг поселения индейцев отоми в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:07
2022-09-22T11:13
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МЕХИКО, 22 сен — РИА Новости. Правительство Мексики впервые за десять лет объявило о создании археологической зоны. Она составит 722 гектара по площади вокруг поселения индейцев отоми в штате Гуанахуато, сообщает Национальный институт антропологии и истории INAH.Расцвет этого поселения датируется 600-900 годами нашей эры. Исследователи считают, что индейцы построили его, ориентируясь на путь солнца. Его храмы выстроены в симметрии к траектории солнца и луны.Статус охраняемого исторического памятника позволит исключить застройку территории Каньяда-де-ла-Вирхен и другую коммерческую деятельность. Древние поселения отоми располагались на территории современных Мехико, Гуанахуато, Идальго и Пуэблы. К XIV веку они были завоеваны ацтеками и вошли в состав их империи.
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новости культуры, гуанахуато (штат), мексика, мехико (штат), археология, индейцы, новости - туризм
Культура, Новости культуры, Гуанахуато (штат), Мексика, Мехико (штат), Археология, индейцы, Новости - Туризм
11:07 22.09.2022 (обновлено: 11:13 22.09.2022)
 
Мексика впервые за десять лет создает новую охраняемую археологическую зону

Мексика впервые за десять лет создает новую охраняемую археологическую зону — в Гуанахуато

© Фото : INAH / Mauricio MaratПанорамный вид на археологическую зону Каньяда-де-ла-Вирхен в штате Гуанахуато, Мексика
Панорамный вид на археологическую зону Каньяда-де-ла-Вирхен в штате Гуанахуато, Мексика - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : INAH / Mauricio Marat
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МЕХИКО, 22 сен — РИА Новости. Правительство Мексики впервые за десять лет объявило о создании археологической зоны. Она составит 722 гектара по площади вокруг поселения индейцев отоми в штате Гуанахуато, сообщает Национальный институт антропологии и истории INAH.
"Доиспанское поселение Каньяда-де-ла-Вирхен, расположенное в муниципалитете Сан-Мигель-де-Альенде, штат Гуанахуато, указом президента было объявлено зоной археологических памятников", — говорится в бюллетене на сайте института.
Расцвет этого поселения датируется 600-900 годами нашей эры. Исследователи считают, что индейцы построили его, ориентируясь на путь солнца. Его храмы выстроены в симметрии к траектории солнца и луны.
Статус охраняемого исторического памятника позволит исключить застройку территории Каньяда-де-ла-Вирхен и другую коммерческую деятельность.
Древние поселения отоми располагались на территории современных Мехико, Гуанахуато, Идальго и Пуэблы. К XIV веку они были завоеваны ацтеками и вошли в состав их империи.
Саянская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) совместно с НПО Археология и историко-культурная экспертиза - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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