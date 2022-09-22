https://ria.ru/20220922/archaeology-1818616048.html

Мексика впервые за десять лет создает новую охраняемую археологическую зону

Мексика впервые за десять лет создает новую охраняемую археологическую зону - РИА Новости, 22.09.2022

Мексика впервые за десять лет создает новую охраняемую археологическую зону

Правительство Мексики впервые за десять лет объявило о создании археологической зоны. Она составит 722 гектара по площади вокруг поселения индейцев отоми в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:07

2022-09-22T11:07

2022-09-22T11:13

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МЕХИКО, 22 сен — РИА Новости. Правительство Мексики впервые за десять лет объявило о создании археологической зоны. Она составит 722 гектара по площади вокруг поселения индейцев отоми в штате Гуанахуато, сообщает Национальный институт антропологии и истории INAH.Расцвет этого поселения датируется 600-900 годами нашей эры. Исследователи считают, что индейцы построили его, ориентируясь на путь солнца. Его храмы выстроены в симметрии к траектории солнца и луны.Статус охраняемого исторического памятника позволит исключить застройку территории Каньяда-де-ла-Вирхен и другую коммерческую деятельность. Древние поселения отоми располагались на территории современных Мехико, Гуанахуато, Идальго и Пуэблы. К XIV веку они были завоеваны ацтеками и вошли в состав их империи.

https://ria.ru/20220913/khakasiya-1816570966.html

гуанахуато (штат)

мексика

мехико (штат)

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гуанахуато (штат), мексика, мехико (штат), археология, индейцы, новости - туризм