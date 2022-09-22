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Минфин заложил акциз на газировку в доходы бюджета на 2023-2025 годы - РИА Новости, 22.09.2022
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Минфин заложил акциз на газировку в доходы бюджета на 2023-2025 годы
Минфин заложил акциз на газировку в доходы бюджета на 2023-2025 годы - РИА Новости, 22.09.2022
Минфин заложил акциз на газировку в доходы бюджета на 2023-2025 годы
Минфин РФ заложил в доходы бюджета на 2023-2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки с направлением средств на борьбу с диабетом, следует из проекта... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:04
2022-09-22T15:04
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
бюджет
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минфин РФ заложил в доходы бюджета на 2023-2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки с направлением средств на борьбу с диабетом, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости."В 2023-2025 годах ожидается поступление дополнительных доходов федерального бюджета, в том числе вследствие введения акциза на сладкие напитки (с направлением средств на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом)", - говорится в документе.Кроме того, дополнительные доходы в бюджет ожидаются и от "повышения собираемости и улучшения администрирования акциза на табак".
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет, россия
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Бюджет, Россия
15:04 22.09.2022
 
Минфин заложил акциз на газировку в доходы бюджета на 2023-2025 годы

Минфин планирует направить поступления от акциза на сладкие напитки на лечение диабета

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минфин РФ заложил в доходы бюджета на 2023-2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки с направлением средств на борьбу с диабетом, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В 2023-2025 годах ожидается поступление дополнительных доходов федерального бюджета, в том числе вследствие введения акциза на сладкие напитки (с направлением средств на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом)", - говорится в документе.
Кроме того, дополнительные доходы в бюджет ожидаются и от "повышения собираемости и улучшения администрирования акциза на табак".
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 14:11
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