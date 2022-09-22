https://ria.ru/20220922/aktsiz-1818692179.html

Минфин заложил акциз на газировку в доходы бюджета на 2023-2025 годы

Минфин заложил акциз на газировку в доходы бюджета на 2023-2025 годы - РИА Новости, 22.09.2022

Минфин заложил акциз на газировку в доходы бюджета на 2023-2025 годы

Минфин РФ заложил в доходы бюджета на 2023-2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки с направлением средств на борьбу с диабетом, следует из проекта... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:04

2022-09-22T15:04

2022-09-22T15:04

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

бюджет

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308807_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_4d5821fffdf3ff5d35491348d816590a.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минфин РФ заложил в доходы бюджета на 2023-2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки с направлением средств на борьбу с диабетом, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости."В 2023-2025 годах ожидается поступление дополнительных доходов федерального бюджета, в том числе вследствие введения акциза на сладкие напитки (с направлением средств на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом)", - говорится в документе.Кроме того, дополнительные доходы в бюджет ожидаются и от "повышения собираемости и улучшения администрирования акциза на табак".

https://ria.ru/20220922/byudzhet-1818677897.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет, россия