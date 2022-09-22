https://ria.ru/20220922/aktsiz-1818692179.html
Минфин заложил акциз на газировку в доходы бюджета на 2023-2025 годы
Минфин заложил акциз на газировку в доходы бюджета на 2023-2025 годы - РИА Новости, 22.09.2022
Минфин заложил акциз на газировку в доходы бюджета на 2023-2025 годы
Минфин РФ заложил в доходы бюджета на 2023-2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки с направлением средств на борьбу с диабетом, следует из проекта... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:04
2022-09-22T15:04
2022-09-22T15:04
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
бюджет
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минфин РФ заложил в доходы бюджета на 2023-2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки с направлением средств на борьбу с диабетом, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости."В 2023-2025 годах ожидается поступление дополнительных доходов федерального бюджета, в том числе вследствие введения акциза на сладкие напитки (с направлением средств на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом)", - говорится в документе.Кроме того, дополнительные доходы в бюджет ожидаются и от "повышения собираемости и улучшения администрирования акциза на табак".
https://ria.ru/20220922/byudzhet-1818677897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет, россия
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Бюджет, Россия
Минфин заложил акциз на газировку в доходы бюджета на 2023-2025 годы
Минфин планирует направить поступления от акциза на сладкие напитки на лечение диабета
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минфин РФ заложил в доходы бюджета на 2023-2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки с направлением средств на борьбу с диабетом, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В 2023-2025 годах ожидается поступление дополнительных доходов федерального бюджета, в том числе вследствие введения акциза на сладкие напитки (с направлением средств на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом)", - говорится в документе.
Кроме того, дополнительные доходы в бюджет ожидаются и от "повышения собираемости и улучшения администрирования акциза на табак".