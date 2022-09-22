https://ria.ru/20220922/adres-1818748348.html

Услуга присвоения дому адреса онлайн набрала популярность в МО

Услуга присвоения дому адреса онлайн набрала популярность в МО - РИА Новости, 22.09.2022

Услуга присвоения дому адреса онлайн набрала популярность в МО

Жители Московской области могут воспользоваться услугой присвоения адреса объекту недвижимости онлайн. Эта услуга пользуется популярностью, с начала года она... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:25

2022-09-22T17:25

2022-09-22T17:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жители Московской области могут воспользоваться услугой присвоения адреса объекту недвижимости онлайн. Эта услуга пользуется популярностью, с начала года она была оказана около 110 тысяч раз, сообщил телеканал "360".Это на 20 тысяч больше заявок, чем за аналогичный период прошлого года. Число заявок могло вырасти в связи с программой газификации, поскольку для ее проведения дом должен иметь адрес."Жителям больше не приходится стоять в очередях, подать заявление можно онлайн, что существенно экономит время. Присвоить адрес объекту в Подмосковье можно в течение 12 рабочих дней через регпортал госуслуг. Статус рассмотрения заявления можно отследить в личном кабинете", — рассказал глава Мособлахритектуры Владислав Гордиенко.Получить услугу собственники недвижимости могут на сайте "Госуслуги".

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)