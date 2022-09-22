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Услуга присвоения дому адреса онлайн набрала популярность в МО - РИА Новости, 22.09.2022
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Услуга присвоения дому адреса онлайн набрала популярность в МО
Услуга присвоения дому адреса онлайн набрала популярность в МО - РИА Новости, 22.09.2022
Услуга присвоения дому адреса онлайн набрала популярность в МО
Жители Московской области могут воспользоваться услугой присвоения адреса объекту недвижимости онлайн. Эта услуга пользуется популярностью, с начала года она... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:25
2022-09-22T17:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жители Московской области могут воспользоваться услугой присвоения адреса объекту недвижимости онлайн. Эта услуга пользуется популярностью, с начала года она была оказана около 110 тысяч раз, сообщил телеканал "360".Это на 20 тысяч больше заявок, чем за аналогичный период прошлого года. Число заявок могло вырасти в связи с программой газификации, поскольку для ее проведения дом должен иметь адрес."Жителям больше не приходится стоять в очередях, подать заявление можно онлайн, что существенно экономит время. Присвоить адрес объекту в Подмосковье можно в течение 12 рабочих дней через регпортал госуслуг. Статус рассмотрения заявления можно отследить в личном кабинете", — рассказал глава Мособлахритектуры Владислав Гордиенко.Получить услугу собственники недвижимости могут на сайте "Госуслуги".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
17:25 22.09.2022 (обновлено: 17:27 22.09.2022)
 

Услуга присвоения дому адреса онлайн набрала популярность в МО

CC0 / / Мужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жители Московской области могут воспользоваться услугой присвоения адреса объекту недвижимости онлайн. Эта услуга пользуется популярностью, с начала года она была оказана около 110 тысяч раз, сообщил телеканал "360".
Это на 20 тысяч больше заявок, чем за аналогичный период прошлого года. Число заявок могло вырасти в связи с программой газификации, поскольку для ее проведения дом должен иметь адрес.
"Жителям больше не приходится стоять в очередях, подать заявление можно онлайн, что существенно экономит время. Присвоить адрес объекту в Подмосковье можно в течение 12 рабочих дней через регпортал госуслуг. Статус рассмотрения заявления можно отследить в личном кабинете", — рассказал глава Мособлахритектуры Владислав Гордиенко.
Получить услугу собственники недвижимости могут на сайте "Госуслуги".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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