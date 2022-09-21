https://ria.ru/20220921/zima-1818437059.html

Глава польского концерна Orlen предупредил Европу о тяжелой зиме

Глава польского концерна Orlen предупредил Европу о тяжелой зиме - РИА Новости, 21.09.2022

Глава польского концерна Orlen предупредил Европу о тяжелой зиме

Предстоящая зима в Европе, в том числе в Польше, будет тяжелой, заявил председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек в интервью изданию... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:00

2022-09-21T15:00

2022-09-21T15:00

экономика

польша

европа

россия

газпром

природный газ

в мире

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ВАРШАВА, 21 сен – РИА Новости. Предстоящая зима в Европе, в том числе в Польше, будет тяжелой, заявил председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек в интервью изданию Wirtualna Polska."Да, тоже. Но Польша - не одинокий остров. Мы экономически связаны хотя бы с нашими соседями, поэтому я говорю, что это проблема всей Европы. И теперь нужно сосредоточиться на поиске решений в разных сферах экономики", - заявил он.Обайтек пообещал, что зимой в польских домах не будет холодно, но не решен вопрос цены отопления. "В Польше мы уже много сделали с точки зрения безопасности поставок газа, электроэнергии и угля. Я не думаю, что зимой в домах будет холодно. Есть, к сожалению, другой вопрос - цены на эти продукты", - сказал он.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.

https://ria.ru/20220920/zima-1818015739.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, польша, европа, россия, газпром, природный газ, в мире