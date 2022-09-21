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Глава польского концерна Orlen предупредил Европу о тяжелой зиме - РИА Новости, 21.09.2022
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Глава польского концерна Orlen предупредил Европу о тяжелой зиме
Глава польского концерна Orlen предупредил Европу о тяжелой зиме - РИА Новости, 21.09.2022
Глава польского концерна Orlen предупредил Европу о тяжелой зиме
Предстоящая зима в Европе, в том числе в Польше, будет тяжелой, заявил председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек в интервью изданию... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:00
2022-09-21T15:00
экономика
польша
европа
россия
газпром
природный газ
в мире
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ВАРШАВА, 21 сен – РИА Новости. Предстоящая зима в Европе, в том числе в Польше, будет тяжелой, заявил председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек в интервью изданию Wirtualna Polska."Да, тоже. Но Польша - не одинокий остров. Мы экономически связаны хотя бы с нашими соседями, поэтому я говорю, что это проблема всей Европы. И теперь нужно сосредоточиться на поиске решений в разных сферах экономики", - заявил он.Обайтек пообещал, что зимой в польских домах не будет холодно, но не решен вопрос цены отопления. "В Польше мы уже много сделали с точки зрения безопасности поставок газа, электроэнергии и угля. Я не думаю, что зимой в домах будет холодно. Есть, к сожалению, другой вопрос - цены на эти продукты", - сказал он.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.
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экономика, польша, европа, россия, газпром, природный газ, в мире
Экономика, Польша, Европа, Россия, Газпром, Природный газ, В мире
15:00 21.09.2022
 
Глава польского концерна Orlen предупредил Европу о тяжелой зиме

Глава концерна Orlen Обайтек: зима в Европе, в том числе в Польше, будет тяжелой

CC BY-SA 3.0 / Adam Kliczek / PKN Orlen headquarters in Płock, PolandОфис польской топливной компании ORLEN
Офис польской топливной компании ORLEN - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
CC BY-SA 3.0 / Adam Kliczek / PKN Orlen headquarters in Płock, Poland
Офис польской топливной компании ORLEN. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 сен – РИА Новости. Предстоящая зима в Европе, в том числе в Польше, будет тяжелой, заявил председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек в интервью изданию Wirtualna Polska.
"Будет тяжело для всей Европы", - сказал Обайтек, отметив, что это касается и Польши.
"Да, тоже. Но Польша - не одинокий остров. Мы экономически связаны хотя бы с нашими соседями, поэтому я говорю, что это проблема всей Европы. И теперь нужно сосредоточиться на поиске решений в разных сферах экономики", - заявил он.
Обайтек пообещал, что зимой в польских домах не будет холодно, но не решен вопрос цены отопления. "В Польше мы уже много сделали с точки зрения безопасности поставок газа, электроэнергии и угля. Я не думаю, что зимой в домах будет холодно. Есть, к сожалению, другой вопрос - цены на эти продукты", - сказал он.
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.
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